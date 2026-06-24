Juicios por jurados: aclararon por qué oficiales de Justicia recorren domicilios

Sáenz Peña. La Oficina de Juicios por Jurados de Sáenz Peña aclaró que los oficiales de Justicia ya recorren domicilios para notificar a ciudadanos cuyas terminaciones de DNI fueron sorteadas. La convocatoria no implica una designación inmediata: las personas podrán ser llamadas durante 2026 y 2027.

La Oficina de Juicios por Jurados de la Segunda Circunscripción Judicial informó que oficiales de Justicia comenzaron a visitar domicilios de ciudadanos y ciudadanas seleccionados como potenciales jurados populares, luego del sorteo realizado sobre el padrón electoral vigente.

La doctora Alejandra Navarrete explicó en diálogo con LT16 AM 950 que las notificaciones son personales y tienen como objetivo comunicar a las personas que podrían ser convocadas para integrar un jurado durante 2026 o 2027.

“La experiencia y el sentido común son suficientes para ser jurado”, sostuvo la funcionaria, al llevar tranquilidad a quienes reciben la visita de los oficiales judiciales.

Las terminaciones de DNI alcanzadas por el sorteo son 707, 518, 276 y 223. El procedimiento se realiza mediante datos del padrón electoral y un sorteo a cargo de Lotería Chaqueña.

Navarrete remarcó que la visita del oficial de Justicia no significa que la persona haya quedado designada para participar de un juicio. En esta primera instancia se completa un formulario con datos generales, destinado a verificar si reúne las condiciones previstas por la ley.

“No se preguntan datos íntimos, personales ni cuentas bancarias. Son solamente requisitos generales que nos permiten saber si ese ciudadano o ciudadana puede participar”, explicó.

Quiénes pueden ser jurados

Entre los requisitos establecidos se encuentran tener entre 18 y 75 años, ser argentino con más de cinco años de ciudadanía, residir en Chaco desde hace al menos cuatro años y no pertenecer a determinados sectores vinculados al sistema judicial o de seguridad.

Tampoco pueden integrar un jurado quienes sean abogados, escribanos, integrantes de fuerzas de seguridad, personas condenadas o investigadas por delitos, ni deudores morosos.

La funcionaria señaló que el sistema busca incorporar a ciudadanos sin intereses particulares en los casos que se juzgan. “Lo que se busca es que el ciudadano no tenga nada que ver con la Justicia. Se busca su experiencia y su sentido común”, afirmó.

Una vez conformada la lista de personas aptas, ante cada juicio se realiza un nuevo sorteo. En esa instancia se convoca a unas 50 personas para una audiencia de selección, de la que finalmente surgirán los 12 integrantes titulares del jurado.

Los jurados pueden provenir de distintas localidades de la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca Sáenz Peña y otras poblaciones de la zona. La selección se realiza al azar para cada debate y apunta a garantizar imparcialidad.

Identidad reservada y garantías para los convocados

Navarrete también destacó que la identidad de los jurados se mantiene en reserva. Una vez seleccionados, son identificados mediante números y no se informa públicamente su lugar de residencia ni su ocupación.

Como ejemplo, mencionó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en el que —según explicó— la identidad de quienes integraron el jurado permaneció protegida.

“Ellos ven de primera mano lo que pasa en el juicio. Escuchan las pruebas y saben qué elementos son verdaderos o no. Lo que diga la prensa o los familiares son simplemente comentarios”, indicó.

La participación como jurado es un derecho, pero también una obligación. Quienes sean citados deben presentarse y, si tienen algún impedimento, plantearlo ante el juez durante la primera audiencia.

La falta de presentación puede derivar en una multa elevada. Sin embargo, existen motivos que pueden ser considerados para una excusación, como problemas de salud debidamente acreditados, internaciones o encontrarse fuera del país.

Además, la ley protege a los trabajadores convocados: los empleadores deben permitir que concurran al juicio, sin descuentos salariales ni exigencias de compensar luego las horas de ausencia. Para quienes residen en otras localidades, se prevé el pago de gastos de traslado y una remuneración por el servicio prestado.

Dónde realizar consultas

Desde la Oficina de Juicios por Jurados pidieron a la comunidad no alarmarse ante las notificaciones y verificar siempre la identidad de los oficiales de Justicia, quienes cuentan con credencial oficial.

Las personas que tengan dudas pueden acercarse a la oficina ubicada en el edificio de Tribunales 2, en calle 11 entre 8 y 10, cuarto piso, de Presidencia Roque Sáenz Peña. También pueden consultar en la página web del Poder Judicial del Chaco, donde, ingresando el número de DNI, es posible verificar si fueron seleccionadas.

“Esta es una primera comunicación. Puede ocurrir que una persona sea notificada y nunca vuelva a ser llamada, porque para cada juicio se realiza un nuevo sorteo”, aclaró Navarrete.

La funcionaria señaló que el sistema de juicios por jurados funciona desde hace más de cuatro años en Sáenz Peña y destacó que la participación ciudadana constituye una herramienta relevante para el funcionamiento de la Justicia.

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