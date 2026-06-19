Mayol en LT16: “Si el Estado no levanta el nivel, lo que está alrededor tampoco”

Resistencia. El flamante ministro de Salud del Chaco, Ricardo Mayol, anticipó que recorrerá hospitales para conocer de primera mano la situación sanitaria, cuestionó las demoras en la reparación del tomógrafo de Sáenz Peña, defendió la inversión pública en salud y aseguró que buscará optimizar recursos para fortalecer el sistema sanitario provincial.

El nuevo ministro de Salud Pública de la provincia, Ricardo Mayol, durante una entrevista con AM950, LT16, junto al periodista Horacio Fernández, aseguró que asume su regreso a la gestión con un fuerte compromiso hacia los chaqueños y adelantó que recorrerá hospitales y centros sanitarios para evaluar personalmente el funcionamiento del sistema.

“Acepto este desafío porque tengo un compromiso con el Chaco. Esta provincia ha sido muy generosa conmigo y siempre la he defendido. Para mí es una demostración de que podemos hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó durante una entrevista radial.

Mayol recordó una de las anécdotas más conocidas de su primera gestión al frente de la cartera sanitaria, cuando se formó en la fila de un hospital para observar cómo funcionaba el sistema de entrega de turnos.

“Volveré a recorrer los hospitales. No tengo dudas. Hay que estar donde están los problemas”, sostuvo.

Turnos, tecnología y gestión hospitalaria

Consultado sobre las dificultades que aún persisten en la obtención de turnos médicos, especialmente en hospitales del interior como el de Presidencia Roque Sáenz Peña, el funcionario reconoció que todavía existen desafíos importantes.

En ese sentido, comparó la situación del Chaco con la experiencia de Formosa, donde actualmente se desempeña como profesional de la salud.

“En Formosa existe un sistema informático de gestión hospitalaria que permite acceder a la historia clínica digital de cualquier paciente. Son herramientas que facilitan enormemente la atención y la organización sanitaria”, explicó.

Mayol lamentó además que iniciativas impulsadas durante su anterior gestión, como la informatización de historias clínicas y la producción pública de medicamentos, se hayan discontinuado con el tiempo.

“Hay que optimizar cada peso”

Uno de los ejes centrales de su futura gestión será, según señaló, mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

“Creo que el Estado invierte muchísimo y a veces invierte mal. Tenemos que empezar a valorar al Estado y optimizar cada peso que se destina a salud”, manifestó.

El ministro remarcó que el sistema sanitario público cumple funciones esenciales de asistencia, docencia e investigación, y consideró que fortalecer esas áreas es indispensable para mejorar la calidad de atención.

La preocupación por el tomógrafo de Sáenz Peña

Durante la entrevista también fue consultado sobre la situación del tomógrafo del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, que permanece fuera de servicio desde hace varios meses.

Mayol calificó la situación como “incomprensible” y sostuvo que no es aceptable que una institución de referencia regional permanezca tanto tiempo sin un equipamiento de esa magnitud.

“Un tomógrafo es una herramienta indispensable. La medicina moderna cambió completamente con esta tecnología. No se puede estar nueve meses sin tomógrafo”, afirmó.

Además, recordó que durante su gestión existían seguros específicos para cubrir el mantenimiento de equipos de alta complejidad y evitar prolongadas interrupciones en el servicio.

Medicamentos e insumos, entre las prioridades

El nuevo titular de Salud reconoció que una de las principales preocupaciones de la población está vinculada a la disponibilidad de medicamentos e insumos básicos en hospitales y centros de salud.

Aunque aclaró que recién comenzará a interiorizarse plenamente sobre la situación actual, aseguró que garantizar el abastecimiento será una de las prioridades inmediatas.

“Hay que ser previsores. La gente necesita medicamentos, atención y respuestas. Vamos a trabajar para que eso ocurra”, señaló.

“La beneficiada tiene que ser la sociedad”

Mayol también destacó que su objetivo no es únicamente contribuir al éxito del gobierno provincial, sino mejorar la calidad de vida de los chaqueños.

“La beneficiada de una buena gestión sanitaria tiene que ser la sociedad. En muchas localidades el único prestador es el Estado. Por eso, si el Estado no levanta el nivel, lo que está alrededor tampoco”, expresó.

Finalmente, descartó cualquier lectura partidaria sobre su designación y reivindicó su pertenencia histórica a la Unión Cívica Radical.

“No vengo a hacer un gobierno para el radicalismo. Tengo que hacer una gestión de salud para toda la provincia del Chaco”, concluyó.

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