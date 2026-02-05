Movida de reclamo salarial en Chaco marcada por la presencia sindical

Resistencia. Varios gremios publicaban la convocatoria y luego de la movida llenaron las redes con lo actuado. Buscaron imponer que los gremios docentes que se movilizaron para reclamar tuvo un gran éxito, y advirtieron que el conflicto podría impactar en el inicio del Ciclo Lectivo 2026.

La postal se repitió tanto en la capital como en algunas plazas del interior. Particularmente de la movida participan los docentes que integran las comisiones de los distintos gremios, los docentes en general no se plegaron a la movida, de hecho es lo que muestran las imágenes que los mismos gremios dieron a conocer. En Resistencia hubo un poco mas de presencia que en el interior.

Los principales gremios docentes del Chaco realizaron este martes una movilización, la que no contó con la masividad de otros tiempos. La movida incluyó una concentración frente a la sede del INSSSEP y una posterior marcha hacia el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de un reclamo por la restitución de la cláusula gatillo docente y por mejoras en el funcionamiento de la obra social provincial.

Los gremios elevaron un documento dirigido a los integrantes del STJ en el que manifestaron inquietud por el proceso judicial que analiza la continuidad del mecanismo automático de actualización salarial docente.

ATECH, Federación Sitech, AMET, ACHABI, UTRE, SADOP, CTA Autónoma, APTASCH–FESPROSA y ATE, son algunos de los sellos que figuran en la comunicaciones con las que se buscó imponer el supuesto éxito de la movida en las redes.

En sus alocuciones en una suerte de acto realizado se aprovechó para amenazar con el no inicio de clases, una practica ya histórica. Referentes sindicales alertaron que el conflicto salarial podría afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 si no se alcanzan acuerdos. Remarcaron la falta de instancias de negociación colectiva docente en los últimos años, indicando que eso profundizó el malestar en el sector (en los gremialistas mas que nada) y limitó los canales institucionales para resolver la disputa salarial.

Compartir