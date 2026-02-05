Refuerzan acciones preventivas por el dengue en Chaco

Resistencia. Desde el Ministerio de Salud insisten en que muchos de los recipientes donde el mosquito se reproduce no cumplen ninguna función y deben ser eliminados. Entre ellos, se destacan: latas, botellas, neumáticos en desuso, trozos de plástico, lonas y bidones cortados.

En aquellos casos en los que los recipientes se utilicen de manera permanente, se recomienda evitar la acumulación de agua. Para ello, es fundamental darlos vuelta -como baldes, palanganas o tambores- o bien cambiar el agua y cepillarlos con frecuencia, especialmente los bebederos de mascotas.

Asimismo, se solicita a la población mantener patios y espacios abiertos limpios y ordenados, ya que la prevención comienza en los hogares y requiere del compromiso de toda la comunidad. Desde la cartera sanitaria remarcan que la participación activa de los vecinos es clave para reducir la proliferación del mosquito y evitar la transmisión del dengue.

Vacunación contra el Dengue

En paralelo, el Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación contra el Dengue en toda la provincia. La vacuna Qdenga está destinada a personas de entre 15 y 59 años, quienes pueden acercarse a las postas habilitadas, Centros de Salud o puestos sanitarios para aplicarse la primera dosis o completar el esquema, en caso de que hayan transcurrido tres meses desde la primera aplicación.

Las vacunas son gratuitas y forman parte de la estrategia integral de prevención que se lleva adelante en todo el territorio provincial.

