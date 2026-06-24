Nora Gauna: “La obra pediátrica no puede quedar engrampada en un capricho”

Sáenz Peña. La presidente del Concejo defendió la necesidad de reubicar a la Fundación Hoy Soy Yo y cuestionó el uso político del conflicto por el edificio donde funciona la entidad.

Nora Gauna aseguró que el acompañamiento a la Fundación Hoy Soy Yo y a los pacientes oncológicos “nadie lo discute”, pero sostuvo que la institución debe encontrar una alternativa de funcionamiento fuera del predio que hoy ocupa, ya que el lugar sería necesario para avanzar con la construcción del ala pediátrica del Hospital 4 de Junio.

En una entrevista radial con Voces de la Jornada en LT16 am950, la concejal respondió a las críticas surgidas luego de que ediles opositores impulsaran una resolución vinculada con la fundación y rechazó que el Municipio o el Concejo estén en contra de la entidad. “La actividad que hace la fundación es muy valorable. Nadie está atacando a la fundación ni a las personas que prestan servicios allí”, dijo.

Gauna explicó que existe una confusión entre declarar de interés la actividad de una institución y pretender garantizar su permanencia en un inmueble determinado. Según indicó, el proyecto presentado no sería una ordenanza sino una resolución, instrumento que —afirmó— sirve para expresar una opinión o destacar una actividad, pero no para resolver cuestiones patrimoniales, judiciales o vinculadas a una eventual expropiación.

“La resolución puede declarar de interés la actividad de la fundación, y eso está perfecto. Pero se mezclan cuestiones que no son competencia del Concejo Municipal, como garantizar que sigan funcionando en ese lugar, rechazar una medida judicial o avanzar sobre decisiones que corresponden a la Provincia”, señaló.

La presidenta del cuerpo legislativo municipal remarcó que una expropiación no puede ser definida por el Concejo. “Expropiar es sacarle la propiedad a alguien y eso requiere otro procedimiento, intervención provincial y decisiones que no están dentro de nuestras atribuciones”, sostuvo.

El debate por el edificio

El conflicto se centra en el espacio donde funciona la Fundación Hoy Soy Yo, que brinda acompañamiento y contención a pacientes oncológicos y sus familias. Gauna reconoció el valor social y humano de esa tarea, pero afirmó que el predio no pertenece a la institución y que el Ministerio de Salud necesitaría disponer de ese sector para continuar una obra vinculada a la atención pediátrica. “El lugar donde está funcionando se necesita para otro servicio igual de importante. Ninguno es más importante que otro”, aseguró.

Según explicó, el proyecto contemplaría la ampliación del área pediátrica del Hospital 4 de Junio, con sectores de atención, administración y servicios destinados a niños de Sáenz Peña y del interior provincial que actualmente deben trasladarse a otros centros de mayor complejidad.

“Se necesita que el terreno esté disponible para continuar con la construcción del ala pediátrica. Hay chicos que hoy deben ser derivados porque acá no están los recursos humanos ni el equipamiento necesario”, expresó.

Gauna afirmó que los concejales se ofrecieron a mediar para buscar una salida junto al Gobierno provincial, el Municipio, el hospital y la fundación. Sin embargo, aseguró que no se logró consolidar una mesa de diálogo que permita analizar alternativas concretas.

“Entiendo que haya años de trabajo, afecto y esfuerzo en ese lugar. Entiendo que duela pensar en dejarlo. Pero si se ocupa un espacio que no es propio y el titular necesita realizar una obra, hay que encontrar una alternativa”, manifestó.

“No se puede usar el cáncer para hacer política”

Uno de los pasajes más duros de la entrevista estuvo dirigido a quienes, según Gauna, instalaron la idea de que quienes no respaldan la continuidad de la fundación en ese edificio están en contra de los pacientes con cáncer. “Es muy triste que usen este tipo de enfermedades, que nos dejan tan vulnerables, para hacer política”, manifestó.

La concejal cuestionó que se presente a los dirigentes, funcionarios o periodistas que plantean la necesidad de reubicar a la entidad como personas insensibles frente a los pacientes oncológicos.

“Se pretende mostrar que quienes no firmamos una resolución somos inhumanos o que queremos perjudicar a los enfermos de cáncer. No es eso. Se trata de entender qué responsabilidad tiene cada uno y ayudar a que las dos cosas sean posibles”, afirmó.

También sostuvo que el Municipio viene colaborando con la fundación mediante traslados, mercaderías y contrataciones de personal, aunque aclaró que el sistema sanitario depende de la Provincia.

“El Gobierno municipal colabora desde hace tiempo porque el objetivo de la fundación es loable y porque los pacientes necesitan un lugar seguro al que llegar, especialmente quienes vienen del interior. Pero la alternativa debe encontrarse”, dijo.

Finalmente, Gauna insistió en que la discusión no debe reducirse a una disputa partidaria, sino a la necesidad de compatibilizar la continuidad del trabajo de la Fundación Hoy Soy Yo con el avance de una obra sanitaria destinada a la atención de niños. “La obra que pretende el Ministerio no puede quedar engrampada en un capricho”, remarcó.

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