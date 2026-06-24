Ricardo Sánchez reclamó que aclaren si Guillón actuó «a contrapelo» de lo definido por su bloque

Sáenz Peña. El abogado peronista cuestionó la suspensión de Lineras, reclamó explicaciones por el voto opositor en el Consejo de la Magistratura y pidió coherencia dentro del peronismo. Su reclamo surge luego de un cruce con el diputado Santiago Pérez Pons en un grupo de WhatsApp.

El dirigente peronista Ricardo Sánchez este martes en el aire de LT16 am950, programa Voces de la Jornada, cuestionó la suspensión del juez Rodolfo Lineras, y consideró que la decisión del Consejo de la Magistratura constituye un “atropello” y un mensaje de presión hacia los magistrados que dicten resoluciones contrarias al Gobierno provincial.

En la entrevista radial, Sánchez también apuntó contra el acompañamiento que tuvo la medida por parte del representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura, el diputado peronista Rubén Guillón, y reclamó explicaciones al bloque legislativo del Partido Justicialista.

Según planteó, la situación de Lineras resulta particularmente grave porque la suspensión se vincula con un fallo de amparo que todavía no se encuentra firme y que deberá ser revisado por el Superior Tribunal de Justicia. “A Lineras se lo suspende por una sentencia que al día de hoy ni siquiera está firme”, enfatizó.

Sánchez sostuvo que el Consejo de la Magistratura avanzó con la acusación sin esperar una definición del máximo tribunal provincial sobre el criterio aplicado por el juez en la resolución cuestionada.

“Si alguien no está de acuerdo con una sentencia, tiene el derecho de apelarla. El Superior Tribunal tiene que decidir si Lineras estuvo bien o mal. Pero antes de que eso ocurra, se lo suspendió y se lo sometió a un jury”, expresó.

“Una sentencia para domesticar jueces”

El dirigente afirmó que la medida puede tener consecuencias institucionales más amplias y la interpretó como una advertencia para el Poder Judicial. Y de manera tajante dijo: “Es una sentencia que intenta domesticar a los jueces”.

Para Sánchez, la suspensión de Lineras busca instalar temor entre los magistrados al momento de resolver causas sensibles o amparos que puedan ser interpretados como contrarios a los intereses del oficialismo.

En ese sentido, cuestionó la composición política del Consejo de la Magistratura y afirmó que el Gobierno provincial cuenta con una mayoría que le permite impulsar decisiones que, a su entender, representan “verdaderas tropelías jurídicas”.

Sin embargo, el entrevistado marcó una diferencia entre la situación de Lineras y la del fiscal Sergio Collado, también suspendido. Señaló que en el caso del fiscal existen cuestionamientos por supuestas persecuciones o armado de causas, mientras que Lineras habría intervenido como juez en favor de personas que se consideraban afectadas por esas actuaciones. “No podés echar al que pegó la patada y al que puso la pierna para que le peguen”, remarcó.

“Si el fiscal estaba persiguiendo ciudadanos o armando causas, se lo investiga y se lo suspende. Pero si el juez amparó a quienes se consideraban perseguidos, no se puede castigar a los dos como si fueran responsables de lo mismo”, planteó.

Reclamo al bloque peronista por el voto de Guillón

Sánchez cuestionó que dirigentes peronistas expresaran públicamente su rechazo a la suspensión de Lineras luego de que el representante opositor en el Consejo de la Magistratura acompañara la medida.

“Si acompañaste la suspensión, después no podés publicar un documento diciendo que fue una barbaridad. Hay que tener coherencia”, afirmó.

El dirigente consideró que el voto de Guillón no puede analizarse de manera aislada y sostuvo que, si actuó como representante de la oposición, su decisión debería haber contado con conocimiento o aval político del bloque legislativo. “Si Guillón actuó a contrapelo de lo que se debatió en el bloque, que lo digan públicamente”, dijo.

También criticó la falta de respuesta ante los planteos realizados dentro de espacios de discusión partidaria y anticipó que el tema podría ser abordado en una próxima reunión del Consejo Provincial del PJ.

Interna y proyección hacia 2027

Durante la entrevista, Sánchez también se refirió a la situación interna del peronismo chaqueño y consideró necesaria una elección interna para definir las candidaturas de cara a 2027.

“Creo que nuestro candidato a gobernador no debe surgir de un acuerdo, sino del voto de la gente”, expresó.

El dirigente sostuvo que el peronismo debe recuperar una militancia activa y evitar repetir errores cometidos en 2023, entre ellos la relación política con sectores piqueteros, a la que definió como una fuente de “más dolores de cabeza que bendiciones” para la gestión de Jorge Capitanich.

Sobre el futuro electoral, consideró que Capitanich continúa siendo “un fuerte candidato” para disputar nuevamente la Gobernación, aunque aclaró que el escenario todavía no está definido y que distintos sectores internos podrían comenzar a posicionarse en los próximos meses.

“Hay que debatir los temas fuertes y serios con responsabilidad. Esos debates también permiten que la gente valore posiciones y que surjan dirigentes”, concluyó.

Compartir