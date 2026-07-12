Muere una familia, entre ellos un niño de tres años, tras un choque rural

Villa Ángela. El trágico episodio ocurrió en un camino vecinal de la Colonia Juan José Paso, a unos 12 kilómetros del casco urbano de la ciudad, en una zona de calzada de tierra profunda que dificultaba las condiciones de tránsito al caer la tarde.

El siniestro vial enlutó a la comunidad la tarde del sábado, provocando el fallecimiento inmediato de tres personas que se desplazaban en una motocicleta, entre las que se encontraba un pequeño de apenas tres años.

El hecho se registró minutos antes de las siete de la tarde, cuando por causas que la Justicia intenta establecer, una camioneta Toyota Hilux gris colisionó de manera frontal contra una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos en la que viajaban las tres víctimas. Al arribar las unidades de emergencias médicas de Salud Pública, los profesionales constataron de inmediato que ninguno de los ocupantes del rodado menor presentaba signos vitales, producto del severo impacto contra el vehículo de mayor porte. El conductor de la camioneta, un hombre de 51 años domiciliado en la zona céntrica de la ciudad, resultó completamente ileso.

Debido a la magnitud de la tragedia, el fiscal de Investigaciones de Villa Ángela, Sergio Ríos, se constituyó en el lugar del siniestro para coordinar las primeras pericias. El terreno fue preservado por agentes del Departamento de Seguridad Rural, mientras que los especialistas del Gabinete Científico trabajaron para recolectar las evidencias y determinar la mecánica exacta de la colisión antes de que se alterara la escena.

Horas más tarde, el personal de la División Tanatológica procedió a la penosa tarea de revisar las pertenencias de los fallecidos para lograr su identificación formal en el lugar. Mediante las documentaciones halladas en las billeteras, las autoridades confirmaron que las víctimas fatales eran Alejandro Báez, de 22 años; Ornella Ana Luz Segovia, de 19; y el pequeño Nahir Yadiel Báez, de 3 años, todos integrantes de una misma familia con domicilio en la calle Naranjeros de Villa Ángela, provocando una profunda conmoción entre los vecinos de la localidad.

Compartir