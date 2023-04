Mundo narco en Quitilipi: Lovey entre acusaciones, desmentidas, apoyos y amenazas

Quitilipi. Un medio lo acusa al intendente de no hacerse cargo de sus dichos. Reclamó al Gobierno no sentirse respaldado, y mencionó que lo amenazaron conn prenderle fuego la camioneta. Juan Carlos Polini lo visitó ayer y valoró que Chaco «necesita más intendentes como Lovey, que expongan su preocupación y la de las familias». Zdero también lo respaldó.

Según una publicación de Diario Norte «el intendente buscó responsabilizar al diario por el impacto de sus afirmaciones sobre complicidad policial», sin embargo el diario provincial asegura tener «un audio de lo que dijo frente a vecinos y autoridades policiales».

El medio asegura que «Lovey, posiblemente asustado por las repercusiones políticas e institucionales de sus dichos, intentó desdecirse y declaró a algunos medios que en realidad fue víctima de una intención política detrás de la publicación de NORTE que le dio difusión a sus denuncias. Incluso anunció que iniciará una demanda».

También remarca el medio que el Gobierno provincial salió a presionar a Lovey mediante una conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, quien junto a autoridades policiales le reclamó al intendente radical que formulara una denuncia ante la justicia y organismos competentes por los hechos y situaciones de los que había dado cuenta en sus dichos ante su comunidad.

Amenazado

El intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, dijo que esperaba otra reacción de la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, luego de las repercusiones del artículo periodístico sobre connivencia policial con la venta de estupefacientes.

«A mí lo que me gustaría es que la ministra me llame para juntarnos a ver cómo resolvemos el problema, pero tomando esta actitud lo único que hizo es embravecer a la comunidad y la verdad es que no sé por qué lo hizo. Ya no quiero polemizar, no me interesa llevar esto al plano político porque yo lo político ya lo hice, que fue salir y dar la cara, no voy a hacer marcha atrás por esta cuestión», dijo.

«Ahora las instituciones le harán una denuncia a ella porque prometió traer cámaras y elementos y no cumplió», agregó en referencia a una marcha que fue convocada anoche por instituciones comunitarias y vecinos para apoyar a las autoridades del pueblo y alzar nuevamente el grito por mayor seguridad.

El jefe de la comuna quitilipense aseguró además que recibió una amenaza por parte de un sujeto del barrio Quinta 49, lugar que señaló como uno de los principales puntos de venta de droga y que ayer fue allanado con resultado altamente positivo. «Me mandaron a decir con uno de la Quinta 49 que me cuide y no deje la camioneta afuera porque me la van a prender fuego», aseguró Lovey.

Respaldo de Polini

El precandidato gobernador por Convergencia Social, la línea mayoritaria del radicalismo, Juan Carlos Polini, respaldó al intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, luego de una avanzada del gobierno provincial contra el jefe comunal, que expresó su preocupación por el avance del narcotráfico en la localidad.

Cabe recordar que esta situación fue expuesta también por el párroco local Fernando Sosa quien además dirige la Granja María Auxiliadora, una casa de rehabilitación para jóvenes que padecen consumos problemáticos.

A tono de interrogante, el también diputado nacional se pregunto si el gobierno también «denunciaría al sacerdote». «Porque si no lo hace quedará expuesto que esta denuncia contra Quitito Lovey es un hecho de persecución política y no de actuar conforme a derecho», marcó.

«Se necesitan más intendentes como Lovey, que expongan su preocupación y la de las familias por lo que está pasando con la creciente ola de inseguridad y con la droga que está enfermando y matando a nuestros jóvenes y niños, madres y padres que sufren porque el Estado mira para el costado, no hay políticas públicas de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. ¿O me van a decir que el gobernador no sabe lo que pasa en la provincia?», interrogó.

Finalmente recordó que «un Chaco distinto necesita gente distinta, capaz de gobernar con orden, seguridad, respeto por la ley y la libertad, ese Chaco vamos a poner en marcha si los chaqueños nos acompañan en este enorme desafío que es cambiar la realidad que vivimos».

Zdero sumó su apoyo

Leandro Zdero, legislador provincial y precandidato a gobernador por Chaco, manifestó su solidaridad con Ariel “Quitito” Lovey, intendente de Quitilipi ante la denuncia del gobierno provincial contra el jefe comunal por haber expresado su preocupación ante la inseguridad. “Le digo a Capitanich que sus ministros no funcionan, ¿Su gobierno no sabe lo que pasa en el Chaco? La inseguridad, el delito y las drogas hoy están en el andar y en la agenda de la gente y ¿Ustedes no lo saben?”.

Lamentó el legislador que el estado provincial “No tenga un plan ni voluntad para resolver nada. Si Capitanich está en retirada, al menos que admitan sus errores. El intendente Lovey solo expresó una situación de preocupación que se repite en toda la provincia y ustedes ¿responden de esta manera?

Zdero agregó: “Simplemente les pido que salgan a las calles o a los barrios, pregunten a los ciudadanos del Chaco si en estos días no solo mataron gente también hubo robos a plena luz del día. Se acrecienta el delito y las madres ya no saben qué hacer ante el avance de las drogas. En vez de perseguir, Sr, gobernador, OCÚPESE de lo que no hizo su gobierno en estos 16 años”.

Por último, Zdero expresó su “solidaridad con el intendente Lovey, de Quitilipi, quien expuso la situación de la creciente ola de inseguridad y por las drogas que están enfermando y matando a nuestros niños, jóvenes y adultos. Lo que ha hecho, es ponerse en la piel de la gente, algo que evidentemente el estado provincial no supo interpretar”.