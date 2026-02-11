Murió Sandra Mendoza, intensa, frontal, y de convicción y pasión fuertes

Buenos Aires. El Partido Justicialista del Chaco confirmó la noticia. Se encontraba internada en grave estado en una clínica de Buenos Aires por complicaciones e infecciones por enfermedades de base. Fue esposa de Jorga Capitanich, con quien tuvo dos hijas. Tenía 62 años.

Sandra Mendoza, exlegisladora provincial y dirigente histórica del peronismo chaqueño, falleció en las últimas horas tras permanecer internada en estado crítico en el Sanatorio Los Arcos, en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 62 años.

La exdiputada atravesaba un delicado cuadro de salud que se había agravado en los últimos meses. Según trascendió, padecía complicaciones asociadas a una diabetes severa que deterioró progresivamente su estado general y que desde octubre pasado fue agravándose. En los días previos a su fallecimiento permanecía en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

Sus hijas, Guillermina y Jorgelina, la acompañaron durante el proceso de internación, al igual que el senador nacional y exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich (ex esposo y padre de sus hijas), quien siguió de cerca su evolución. La noticia generó conmoción en el ámbito político provincial, donde Mendoza fue una figura de fuerte presencia y carácter.

Sandra Mendoza tuvo un rol protagónico en una etapa intensa de la vida institucional chaqueña. Legisladora provincial, referente del Peronismo y protagonista de debates de alto voltaje político, supo ocupar un lugar central tanto en la gestión como en la discusión pública. Su fallecimiento marca el cierre de una etapa para la dirigencia política del Chaco.

Algunos seguramente le podrán hacer reparos, pero nadie podrá negar que tuvo su propio sello, más allá de su vinculo civil al ex gobernador, Mendoza deja huellas como una mujer frontal, y de convicción y pasión fuertes.

El adiós de su partido

«Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños», expresaron desde el PJ provincial.

Compartir