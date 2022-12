Navarrete y Vilalta insisten a la comunidad: «es importante completar esquemas de vacunación»

Sáenz Peña. El director del Hospital 4 de Junio, Carlos Navarrete, y el Codirector Eduardo Vilalta, mencionaron que los casos de gripe no disminuyen, y advierten sobre el rebrote de casos Covid en estos días. Repasaron además las acciones actuales del nosocomio. Según dijeron los casos gripales tienen altos niveles de consultas.

Durante una charla con OdeN, el licenciado en Enfermería y el Bioquímico, hablaron del incremento de casos gripales, la preocupación de las autoridades de Salud Pública, y las acciones del Hospital 4 de Junio en ciudad que tiene un fuerte impacto con las atenciones de comunidades de todo el interior. «La gente debe entender que sigue siendo importante continuar con el esquema de vacunas contra la Covid-19, las vacunas han hecho la diferencia, eso quedó demostrado», dijo Navarrete.

Además Vilalta mencionó que pese a la llegada del verano los casos de gripe no disminuyen, «las estadísticas que se aprecian en la guardia del Hospital 4 de Junio nos muestran que no debemos bajar los brazos», dijo, y agregó que «en media jornada se atendió a ochenta pacientes adultos con síntomas gripales».

Covid: prevención y alerta

Navarrete explicó que más allá del alerta y preocupación por el incremento de casos a nivel país, y provincia, los casos de Covid19 en el centro chaqueño no registran incremento, «de todos modos tenemos diagnósticos positivos pero con pacientes que no requieren internación, y esa es la diferencia entre lo que hemos vivido y lo que está pasando», dijo, pero recordó que «la vacuna, el esquema completo, sigue siendo importante, hoy la gente transita la enfermedad del Covid de forma leve porque está vacunada pero quien no tiene vacunas o no completa el esquema puede requerir internación».

El director agregó que «la baja en los reportes de contagiados con el SarsCov2 permitió que el Hospital 4 de Junio cerrara la unidad de tratamiento intensivo específica, reubicándose a los enfermeros y médicos terapistas en otros sectores del principal centro de salud». Sin embargo Navarrete especificó que los servicios incrementaron sus acciones de forma exponencial porque a lo urgente, hay que agregar lo programado y a eso lo que se fue reprogramando por la Pandemia».

Vilalta en tanto recordó que las distintas guardias de emergencias del Hospital 4 de junio, tanto para adultos como pediátrica, reportaron en noviembre un incremento exponencial de las consultas sobre casos de gripes.

Atención récord

El director del hospital Carlos Navarrete sobre las consultas por gripe y su crecimiento dijo que «se le debe sumar las atenciones diarias en los distintos sectores de atención de urgencias, donde la población concurre para poder acceder a una medicación para estas influenzas».

Por otra parte, sobre el funcionamiento del Hospital, y la recuperación del ritmo de trabajo tras la parte más cruda de la Pandemia, Navarrete dijo que «se están poniendo al día en cuanto a las cirugías programadas que fueron diferidas para casos que no eran de urgencias, durante la pandemia. Y el quirófano está trabajando con una cantidad de pacientes récord desde hacer cinco meses, por lo menos, con ocupación plena».

Vacunas hay!

Vilalta, Codirector, sobre el tema vacunación aseguró que «vacunas hay para todas las franjas etarias, y es lo que sobra, por eso que se insiste a la población para que concurra a continuar con el esquema de vacunas».

«La verdad que tanto en el Vacunatorio como en las distintas salitas barriales, sumado el camión sanitario de la Municipalidad, y el Vacunatorio de UNCAus, hay vacunas por tanto se continua con el programa. Es importante que la población de mayores de 50 años reciba la quinta dosis de vacunas contra el coronavirus», dijo el bioquímico.

Finalmente Navarrete insistió: «esperamos que toda la gente siga tomando conciencia que el Covid está entre nosotros nuevamente, pero que no hay casos de gravedad por las vacunas, las vacunas han hecho la diferencia, eso quedó demostrado».