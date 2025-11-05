NBCH cumple 31 años con solvencia y compromiso para el desarrollo chaqueño

Resistencia. Nuevo Banco del Chaco celebra este 4 de noviembre 31 años desde su reapertura y recuperación de la entidad bancaria chaqueña, con el acompañamiento de toda la comunidad y el compromiso de su personal. Una trayectoria que hoy consolida su liderazgo regional, asentado en buenos resultados, inversión en innovación digital y el desarrollo de herramientas financieras para atender las necesidades de todos los sectores económicos de la provincia.

Los resultados en depósitos privados, con un crecimiento del 137,6% que representan el 70% del fondeo total del banco chaqueño, así como alcanzar 1.000.000 de cuentas de ahorro y 6.000 cuentas corrientes, marcan la confianza del mercado en un desempeño institucional que logró un crecimiento superior al del sistema financiero nacional.

A través de las empresas del Grupo NBCH: Unicobros, Nuevo Chaco Fondos, Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Broker de Seguros, el banco complementa servicios y soluciones financieras para atender necesidades estratégicas de empresas, personas y familias.

Tarjeta Tuya, que también celebra este 4 de noviembre 11 años desde su creación, se suma a este desempeño destacado con más de 120.000 clientes activos y cerca de 15.000 comercios adheridos en toda la provincia. Una poderosa herramienta chaqueña para motorizar el consumo y contribuir a la economía local y regional.

Este escenario hizo posible implementar una innovadora medida: cuenta remunerada para cuentas sueldos, jubilaciones y honorarios profesionales con un rendimiento diario superior a las principales billeteras virtuales. El NBCH es uno de los pocos bancos del país que remunera saldos de cuentas, reafirmando así su compromiso de ofrecer soluciones financieras e innovadoras que acompañen a todos los sectores de la provincia.

Además del desempeño institucional, contar con este tipo de herramientas financieras también es posible gracias a una estrategia de innovación digital apoyada en plataformas generadas con equipos propios y talento local como NBCH24 Online Banking, Fondos24 y Unicobros para ofrecer soluciones ágiles en línea con la evolución de los servicios financieros.

Más de 220.000 chaqueños operan todos los días en NBCH24 Online Banking, registrando más de 2.000.000 de transacciones mensuales en promedio. En agosto de este año, se alcanzaron los 29.262 clientes que realizaron inversiones a plazo fijo, de los cuales, más del 75% operan a través de NBCH24 Online Banking.

Este crecimiento sostenido refleja el valor de la articulación público-privada en la provincia, donde el Estado chaqueño como accionista, acompaña estratégicamente la consolidación del banco y la generación de herramientas que impulsan el desarrollo económico regional.

A la vanguardia del sistema financiero, con desarrollos propios que potencian el talento local y soluciones para todos los sectores de la economía, NBCH celebra su 31° aniversario con el compromiso de seguir trabajando para la comunidad chaqueña y el crecimiento de la provincia.

