Nueva propuesta de deportes adaptados: comenzó fútbol para personas sordas

Sáenz Peña. Sumando propuestas al área de Deportes Adaptados, el martes comenzó la práctica de fútbol para sordos.

La actividad es a partir de los 12 años, está a cargo del profesor Emanuel Jalife y se desarrollará los días martes de 20 a 21 hs en el polideportivo municipal.

El objetivo es poder formar un equipo que pueda llegar a participar en diferentes competencias.

«Hoy comenzamos esta nueva actividad con alrededor de 10 alumnos, esperamos que se sumen más» dijo el profesor.

Fútbol para sordos surgió del trabajo conjunto entre la Dirección de Discapacidad y Deportes Adaptados, quienes agradecieron el acompañamiento del secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte.

Los interesados en sumarse a la práctica pueden acercarse al polideportivo municipal en el horario de entrenamiento con fotocopia de DNI, de él CUD y del DNI del tutor.

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