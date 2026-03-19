Otra vez el ministro Rodríguez anuncia mejora integral del sistema de turnos

Resistencia. En el interior, particularmente en el Hospital 4 de Junio, de donde proviene el actual ministro de Salud Pública, la gente sigue amaneciendo por un turno, o bien deben «pagar» para obtener uno, en un sistema que viene corrompido desde hace años. Sin embargo, siguen los anuncios, pese a la realidad.

El Ministerio de Salud, en articulación con la Subsecretaría de Modernización del Estado, impulsan un proceso de mejora integral del sistema de turnos con el objetivo de optimizar el acceso a los servicios sanitarios de la provincia y garantizar una atención más eficiente y centrada en el paciente.

En una primera etapa, se convocó a equipos de los hospitales Pediátrico y Perrando, junto a centros de salud de Villa Libertad, Villa Río Negro, Barranqueras y Fontana, para implementar ajustes en la gestión de turnos. La iniciativa surge a partir de un diagnóstico que permitió identificar oportunidades de mejora en el sistema actual.

El subsecretario de Modernización, Federico Valdés, explicó que “hemos detectado cuáles son los ajustes necesarios para achicar la brecha con el ciudadano y ofrecer una mejora concreta en la atención”.

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó que el eje del trabajo está puesto en garantizar mayor accesibilidad y eficiencia: “Estamos trabajando para mejorar los sistemas de turnos digitales, corrigiendo errores y avanzando hacia una plataforma más amigable para la gente”.

En ese marco, el funcionario remarcó la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma en la atención sanitaria: “Debemos dejar atrás un modelo en el que el paciente tenía que salir a buscarnos. Hoy el desafío es contar con un sistema centrado en el paciente, donde el Estado esté al servicio de sus necesidades”.

Asimismo, señaló que uno de los principales problemas detectados fue la limitada disponibilidad de turnos: “En muchos casos, las agendas se abrían el día anterior, generando una ‘cola digital’ que no resolvía el problema, sino que lo trasladaba. Necesitamos un sistema más ordenado, previsible y accesibles

Finalmente, Rodríguez subrayó que este proceso implica también una transformación cultural dentro del sistema sanitario: “Sabemos que es un trabajo que requiere tiempo y compromiso, porque implica modificar prácticas arraigadas, pero estamos convencidos de que este cambio mejorará significativamente la accesibilidad y la calidad de atención para toda la población”.

Desde antes de ser ministro, Sergio Rodríguez criticaba la manera en que la gente debía obtener un turno médico, y ese fue una de sus promesas y compromisos, sin embargo solo hace falta darse una vuelta por su hospital de base, el 4 de Junio, para ver la realidad.

Y como reza el dicho, para muestra sobra un botón. Ya hubo comunicación oficial sobre que a partir del 1 de diciembre de 2025 la asignación y solicitud de turnos se realizará exclusivamente a través de la página Tu Gobierno Digital. ¿Qué sucede en el interior provincial? ¿Todos los hospitales tienen turnos digitales? ¿El 4 de Junio absorberá la demanda existente? ¿Se extinguen las interminables colas en la madrugada?

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