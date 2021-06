Pandemia: Ante un sistema en alerta, Navarrete volvió a pedir el compromiso comunitario

Sáenz Peña. El Director del Hospital 4 de junio remarcó la necesidad de una toma de conciencia para frenar los contagios de coronavirus. Pidió no concurrir a fiestas. «No queremos aplausos. Queremos que usen el barbijo, lavado de las manos y distanciamiento», dijo Carlos Navarrete.

El Lic. Carlos Navarrete, Director del hospital local, analizó la situación sanitaria, y llamó nuevamente a la comunidad a tomar las medidas de bioseguridad necesarias para descomprimir el sistema de salud.

En diálogo con radio La Red, el Licenciado manifestó que “todo el mundo pregunta cuántas camas quedan, pareciera que esperan el desborde para empezar a cuidarse, que digamos que estamos al 100% para tomar las medidas recomendadas”.

Desde el hospital se vienen redoblando los esfuerzos en cuanto, por ejemplo, a testeos. En este sentido, confirmó que “se ha ampliado el horario de testeo por indicación del señor gobernador, con la estrategia de testar, aislar y vacunar. Hemos puesto a disposición de la comunidad el consultorio de febriles 24 horas”.

La idea de este servicio es sumarlo a todas las postas que tiene la ciudad, para que “cualquier ciudadano saenzpeñense o que venga de otro lugar pueda ingresar a nuestra ciudad y realizarse el testeo a cualquier hora”.

Según explicó el Director, “hoy por hoy, este servicio realiza un promedio de 200 a 220 testeos diarios que se suman a todo lo de las postas del sector público y privado”.

Sistema alerta

Al incremento en los horarios de testeo se suma la articulación con el dispositivo de aislamiento en el hotel Gualok, donde según afirmó el Licenciado “se albergan un promedio de 50 personas, a las cuales también se las asiste con un control las 24 horas”.

Con respecto a la ocupación de camas en el hospital, aseguró que “nos mantenemos en un 90% de capacidad ocupada, porque activamos el corredor de derivaciones en caso de que lleguemos al 100% y automáticamente derivamos a Resistencia para poder mantener algunas camas libres”.

En este sentido, el Ministerio de Salud también ha hecho un esfuerzo y se han incrementado “en 17 o 18 camas más las que teníamos, más las 10 de terapia intensiva con respirador para poder hacer contención a los pacientes”, detalló Navarrete.

Actitud responsable

El Director del Hospital local se refirió también a la necesidad de un compromiso serio de la comunidad: “sería muy bueno usar el sentido común y que toda la ciudadanía tenga contacto con su médico ante cualquier situación distinta que sienta, que pueda consultar y así descongestionar un poco el hospital”.

En este sentido, reconoció que el personal de salud está muy cansado, “pero se han puesto la camiseta, por eso a vece nos causa bronca que el otro lado de la sociedad no nos acompañe. No queremos aplausos, queremos que usen el barbijo, lavado de las manos, distanciamiento y no concurran a fiestas”

Para concluir, el Lic. Navarrete destacó la actitud del sector comercial, “que se ha venido manejando de manera muy responsable, el sector de gastronomía es cuestión de adaptarlo porque también nuestras conductas sociales vamos a tener que adaptar”.