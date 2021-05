Pandemia: El Gobierno nacional no paga en Chaco la ayuda de $15.000

Resistencia. Lo confirmó el jefe regional de la ANSES, Agustín Aleman, quien indicó que se debe a que el beneficio estaba destinado a quienes adhieran al 100% al DNU de restricciones que emitió el presidente Alberto Fernández.

El pasado 15 de abril, luego de firmar un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia con medidas restrictivas por el coronavirus, Alberto Fernández anunció una ayuda extraordinaria de $15.000 para los beneficiarios de diferentes asignaciones que da el Estado. Pero eso iba a impactar solamente en los distritos donde haya un 100% de adhesión al instrumento legal.

En aquella ocasión, el presidente había dispuesto la restricción de circulación entre las 20 y las 6 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); la suspensión de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos, para mitigar los efectos de la segunda ola de coronavirus.

En Chaco se tomaron algunas determinaciones restrictivas, plegándose a ese DNU, pero la ratificación no fue total, ya que en la provincia, por ejemplo, no se suspendieron las clases.

En este sentido, Agustín Aleman, el jefe regional de ANSES en Chaco, confirmó a este medio que en la provincia no impacta la ayuda extraordinaria de 15 mil pesos. “Esto se debe a que no hubo una adhesión al 100% al DNU presidencial”, explicó Aleman y agregó que “puntualmente a que las siguen siendo presenciales o con burbujas, no hubo un cierre de los colegios”.

En ese sentido, lo señaló como un punto a favor, teniendo en cuenta que el contexto sanitario no obligó al cierre total de establecimientos educativos y otras actividades, como sí sucedió en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Justamente por el momento es en ese conglomerado, el AMBA, es el único lugar donde se está abonando la ayuda extraordinaria, que ya fue liquidada por primera vez los últimos días de abril.

El funcionario marcó que por ahora la información es que en Chaco no se abonará la ayuda extraordinaria a beneficiarios de asignaciones y dijo que por el momento no se sabe si en los próximos meses impactará finalmente en la provincia. “Por ahora lo que sé es que solo impacta en AMBA”, afirmó

Al ser consultado sobre la expectativa que tenía la población sobre este posible pago, comentó que “no me llegaron tantas preguntas, me preguntan más por el Progresar que por esto”.