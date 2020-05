Peche rechaza los delincuentes en las calles y las milicias armadas

Sáenz Peña. El legislador, voz principal de la Oposición en Chaco, fue muy crítico respecto a la liberación de presos, y también apuntó al grupo paramilitar armado de El Impenetrable.

En el marco de la teleconferencia mantenida entre legisladores provinciales y el gobernador Jorge Capitanich, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, expresó su desacuerdo con la decisión de liberar detenidos. Del mismo modo puso de manifiesto su preocupación por la situación que se vive en la zona de El Impenetrable producto de «agresiones y privación de la libertad que habrían llevado adelante miembros de la guardia comunitaria Washek.

Durante el desarrollo del encuentro virtual, el titular del bloque radical transmitió al primer mandatario provincial su preocupación por la liberación de detenidos: “Vulnera los derechos de las víctimas establecidos en las leyes vigentes y constituye un riesgo para la seguridad de los ciudadanos que no deben cargar el peso de la incapacidad que han tenido los gobiernos de adecuar el sistema carcelario de manera de poder brindar las garantías de habitabilidad, higiene y salubridad correspondientes”.

“La pandemia no justifica ninguna acción contraria a las leyes y la Constitución, y esta decisión de liberar femicidas, violadores, narcotraficantes, genocidas, marca un precedente extremadamente peligroso. El sistema no cuenta con los recursos tecnológicos ni humanos para garantizar la custodia de las personas liberadas, sin ir más lejos en menos de 48 horas hemos visto como muchos volvieron a los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención. Han vuelto a robar, a matar, la verdad es que se me hace difícil pensar que este proceso tenga que ver exclusivamente con la crisis sanitaria y las recomendaciones de organizaciones internacionales que, si bien han aconsejado las liberaciones, hacen una especial advertencia sobre quienes cometieron delitos graves”.

Guardia Washek

Aprovechando el contacto con el gobernador Capitanich, Peche compartió el estado de «intranquilidad» que viven pobladores de El Impenetrable como consecuencia del accionar de la guardia comunitaria Washek: “No es la primera vez que hay incidentes, según testimonios de pobladores y autoridades locales en estos días se habrían cometido hechos de violencia y privación de la libertad contra ciudadanos chaqueños».

«Lo que agrava esta situación es que cada vez que los referentes de la guardia se expresan públicamente hacen mención al gobernador Capitanich como su conductor y no hemos escuchado nada en sentido contrario, ni la liberación de delincuentes ni la presencia de milicias civiles armadas son el camino hacia el país y la provincia que todos queremos”, advirtió.