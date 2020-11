Peréz Ail dice que hay que desterrar que la abogacía se condicione desde la ideología política

Sáenz Peña. Maximiliano Pérez Ail habló con LT16 de la elección del Colegio de Abogados de este viernes y subrayó que la oferta presentada con otros abogados cayó muy bien entre los letrados.

«La abogacía debe ser afrontada con valentía y coraje, es muy noble la profesión», dijo el candidato a la presidencia del Colegio y mencionó que este grupo «venimos viendo que el Colegio de Abogado atraviesa un vacío, a perdido coerción por no tener representación del colega litigante».

«Ha sido gratificante mantener la opción de esta oferta electoral, y hay una buena aceptación», dijo Peréz Ail, quien no negó existencia de presiones pero tampoco aseveró que estas existan, «en lo personal no lo viví, no puedo hablar por otros colegas», dijo.

«Nosotros como grupo buscamos que no haya otro interés que no sea la abogacía, sin condicionamientos de ningún tipo», sostuvo, y mencionó que muchas veces la abogacía se condiciona desde la ideología política y que eso hay que desterrar.

«Estamos buscando un marco de reflexión, diálogo y debate de las reformas que aún no se han dado, eso es Opción Legítima», mencionó, y cerró diciendo: «hay que generar un lugar común para contener y resguardar al colega».