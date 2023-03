Polini le contestó a Capitanich: «No sé qué partido estará mirando, pero hace 15 años su derrota es aplastante»

Resistencia. El diputado nacional salió al cruce por las declaraciones del jefe del Ejecutivo quien afirmó que en obras hechas le gana «por goleada» a la oposición.

El diputado nacional y precandidato a gobernador para la provincia de Chaco, Juan Carlos Polini, salió a responder a las declaraciones del mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, quien dijo que en obras hechas le gana «por goleada» a la oposición.

En ese marco, el legislador nacional analizó las palabras del jefe del Ejecutivo y afirmó: «Soy una persona que proviene del mundo del trabajo, no vivo del Estado, me levanto todos los días a las 5 de la mañana para producir y generar empleo, precisamente por eso tomé la decisión de participar en política, porque me harté de los charlatanes y mentirosos, de los que miran para el costado mientras los ciudadanos no pueden circular libremente para ir a trabajar, de los inmorales que se hacen millonarios de la noche a la mañana utilizando la necesidad de los que menos tienen, de ver como los recursos que llegan al Chaco se van por los agujeros de la corrupción en vez de llegar a los hospitales, a las escuelas, a la seguridad, a acompañar a los jóvenes emprendedores y todos a aquellos que trabajan y apuestan al Chaco».

Por esa línea, Polini continuó: «No sé qué partido estará mirando Capitanich, pero en el marcador del partido que vemos los chaqueños hace 15 años su derrota es aplastante «.

En ese contexto, ejemplificó: «Seguridad: balaceras, cortes de rutas y calles, robos, asesinatos, femicidios, trata de personas 1 – Capitanich 0; Segundo Acueducto: Falta de agua 1 – Capitanich 0; Políticas energéticas: Cortes de luz y tarifazos 1 – Capitanich 0; Políticas de sociales: Pobreza e indigencia 1 – Capitanich 0; Políticas de desarrollo: Presión tributaria 1 – Capitanich 0; Políticas sanitarias: Hospitales vacíos 1 – Capitanich 0; Políticas educativas: Escuelas en pésimas condiciones, bajo rendimiento y deserción 1 – Capitanich 0; Políticas ambientales: Desmonte ilegal 1 – Capitanich 0; Salarios y Jubilaciones: Inflación 1 – Capitanich 0; Calidad institucional: Corrupción, avasallamiento, pensamiento único, aprobación y promulgación de leyes ilegales 1 – Capitanich 0».

De esa manera, Polini argumentó: «Gobernador Capitanich le pido que actúe con más humildad, con más respeto por el daño que ocasionó su gestión a quienes no les llegó el agua potable, a los que no pueden pagar la luz, a los que se les pudre la mercadería y los remedios por los cortes de luz, al 50% de pobres y el 15% de indigentes, a policías, docentes, personal de salud, trabajadores y jubilados que mantiene con ingresos por debajo de la línea de pobreza, a los jóvenes que se ven obligados a dejar su lugar y sus amigos porque no tienen la más mínima oportunidad de concretar sus proyectos».

«Sé que en su mundo es difícil de encontrar, pero en el mío hay personas distintas, yo soy distinto. El 10 de diciembre, el primer día de mi gobierno, comienza un Chaco distinto «, finalizó el diputado radical.