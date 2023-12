«Por Néstor y Cristina», la jura de concejal del PJ que generó abucheos en Sáenz Peña

Sáenz Peña. El sitio político ChM mencionó en las últimas horas los pormenores detrás del fanatismo de la concejal peronista Daiana Pereyra, hija de Carlos Pereyra concejal saliente, sobrina de Mónica Pereyra y de Daniel Capitanich el hermano de «Coqui», y esposa de Sebastián Paskvan un dirigente de La Cámpora alineado a Omar Judis.

Una nota de color se dio en la jura de ediles el pasado inicio de este mes de diciembre cuando la concejal del PJ, hija del concejal saliente ex funcionario de educación, y esposa de un «Judista-Camporista» investigado por actos realizados con su fundación, al momento de jurar sobre los Santos Evangelios y la Constitución agregó un rezo interminable, destacándose la mención de los ex presidentes, el matrimonio K.

La concejal al ser consultado con el formalismo de rigor, respondió: «por el Movimiento nacional Justicialista, por Perón, Evita, Néstor y Cristina, por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, mis padres y mi familia, sí juro».

Daiana Pereyra es hija de Carlos Pereyra ahora concejal mandato cumplido, pero también ex funcionario de la gestión Kirchnerista chaqueña en Educación donde ejerció el cargo de subsecretario. También es sobrina de Mónica Pereyra, la ex intendente de Campo Largo y ex funcionaria del IDRAF, que además es ex esposa de Daniel Capitanich el ex vicegobernador que fue embajador en Nicaragua y es hermano del ex gobernador Jorge Capitanich. Pero también Daiana es esposa de Sebastián Paskvan de quien dicen los peronistas fue soldado de Omar Judis hoy devenido a dirigente deportista pero investigado por la Justicia Federal según publicó Diario Norte entre otros medios.

Por qué jurar por Néstor y Cristina? Pues bien, la concejal y su marido pudieron haber sido privilegiados en la ocupación de cargos y beneficios mediante la fundación que administran. Y ante esto cabe preguntarse entonces por qué no tener una bocanada de fidelidad en un momento donde todos parecen abandonar el barco.

La joven concejal según expone en sus redes sociales Trabaja en Coordinadora del PE BLA Gral. San Martin y se presenta como Rectora en UEGP Nº 202 «Libertador General José de San Martín», cargos que pudieron ser facilitados por el papá cuando éste era funcionario de Educación en la gestión Peppista. Pero hace ruido que hasta que juró como concejal cumuchos la veían cumplir horario de oficina en el Hospital 4 de Junio.

Su marido Sebastián Esteban Paskvan fue candidato a concejal de Omar Judis en 2015 y según la lista de 46 personas investigadas que hizo pública la Justicia Federal aparece en el lugar número 19 como procesado. Paskvan preside la Asociación Civil Proyecto Nación Joven que es la que la Justicia Federal relacionaría con la Fundación Uncaus y sus desmanejos cuando «la caja» estaba en poder de Enzo Judis, que fue condenado junto a su padre Omar y otros.

Paskvan en su momento, cuando su suegro era subsecretario de Educación en la gestión de Domingo Peppo, quiso quedarse con un edificio escolar en pleno centro. Pretendía (de hecho se firmó y hubo una puja) un comodato para adueñarse del edificio de la ex escuela 327 donde funcionaba otra Fundación ofreciendo un Centro de Atención para la Mujer que sufre Violencia de Género.

En alguna oportunidad, algunas voces justicialistas cuestionaron que en una casona de la calle 25 (que sería propiedad de la familia Pereyra) esta fundación habría colocado un cartel de obra donde se mencionaría que remodelaban el lugar para la sede de la Asociación, de tal manera de no pagar impuesto y tributo alguno. Sin embargo con el paso de los años la casona de la calle 25 se remodeló pero en vez de la sede de la Asociación el lugar fue convertido en una moderna vivienda familiar donde reside la hoy concejal y su marido devenido en dirigente deportivo.

Hoy Sebastián Esteban Paskvan es vicepresidente del Club Belgrano, y su suegro es (eternizado) presidente de la Liga Saenzpeñense. Algunos socios del club aseguran que Paskvan que era presidente por consejo de su suegro puedo haber convalidado un acuerdo con el «cipolinismo» y entre gallos y media noche se dice tuvo lugar una asamblea depositando en la presidencia al exconcejal Rubén Riquelme quedando él ahora en la vicepresidencia. ¿De qué se estará cubriendo? ¿Qué tipo de protección intentará conseguir ahora que el Peronismo dejó de Gobernar la provincia y su padrino Omar Judis cayó en desgracia y fue condenado?

Volviendo al título de la nota, qué hay detrás del fanatismo de la concejal peronista al jurar por Néstor y Cristina? Evidentemente podría haber mucho significado, mucho más que una bocanada de fidelidad en un momento donde todos parecen abandonar el barco.