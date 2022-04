Recluso mata a otro con puñaladas y la Justicia investiga a los guardias

Domingo 24 de abril

16.30 hs. – Teatro La Usina Espacio – Feria de Artesanos, comidas y bebidas saludables /

Concierto: GIRANDA “subibaja, un viaje de canciones”

17 hs. – Centro Cultural Municipal – Cine: Encanto

18 hs. – Granja Educativa UNCAUS (salida en bus desde UNCAUS) – Escalera al cielo, observación de astros con telescopio. – Gratis.

18.30 – Sala septiembre – Teatro infantil-circo: Pepita y tres pelitos 18 hs. – entrada $ 300

19 hs. – Centro Cultural Municipal – Cine: Spiderman no way home

21.30 hs. – Centro Cultural Municipal – Cine: The Batman 2022

22 hs. – Hipólito – Concierto: Tributo a Luis Miguel

23 hs. – Complejo Punta Norte – Concierto: Lucas Sugo

