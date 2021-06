Robo de vacunas: se sospecha que las dosis se aplicaron sin registro

Quitilipi. Jorge Canteros, Procurador General, debido a las pruebas recabadas hasta el momento, señaló que todo indica que las dosis no fueron robadas. No hubo cerraduras forzadas ni las cámaras de seguridad de la zona advierten movimientos anómalos.

La faltante de 51 vacunas contra la COVID-19 en Quitilipi no se trataría de un robo. Así lo indicó el Procurador General, Jorge Canteros, quien aseguró que el fiscal del caso, Cristian Arana, apunta hacia la hipótesis de que las dosis sí se aplicaron, pero no fueron registradas en el sistema.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco denunció penalmente el domingo el faltante de 51 dosis de vacunas contra Covid-19 del vacunatorio ubicado en el Club Social de Quitilipi: 50 dosis de la vacuna AstraZeneca y un frasco monodosis de Sinopharm.

Las autoridades presentaron la denuncia correspondiente en la Comisaría local, mientras que desde la cartera sanitaria se iniciará la investigación sumaria correspondiente para dar con el o los responsables de este hecho delictivo.

Sin embargo, al parecer, las inconsistencias entre el stock y el registro administrativo se debería a que las mismas se aplicaron, pero de manera irregular. Es decir, sin ingresarlas al sistema.

El Procurador General, Jorge Canteros, comentó que esa es al menos la hipótesis que maneja por estas horas el fiscal del caso, Cristian Arana. “Él tiene la sospecha de que esas vacunas no se tiraron ni se desperdiciaron. Cree que estas vacunas se colocaron a gente que no figuraba seguramente en la nómina o no estaba en el rango etario de personas que debían ser vacunadas”, indicó.

“Está analizando esa posibilidad y está decidiendo la imputación. En este sentido, va a determinar si únicamente sería responsable el personal de Salud que recibió las vacunas o habría otras personas involucradas”, añadió.

Canteros explicó que varios son los indicios por los que se abrevaría a la hipótesis de vacunas aplicadas de manera irregular: las cerraduras del lugar no fueron forzadas y sólo hay dos llaves para abrirlo: una que fue entregada por el presidente del Club a la responsable del vacunatorio y la otra llave la del propio presidente quien, según su declaración testimonial, no fue al club durante el fin de semana. Por otra parte, las cámaras de seguridad de la zona tampoco advierten movimientos extraños durante el domingo en el que se detectó la faltante.