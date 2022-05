Rodríguez Larreta en Chaco: “Me preocupa que no tengamos un rumbo”

Resistencia. Previo a participar del encuentro de gobernadores de Juntos por el Cambio, en la ciudad de Corrientes, Horacio Rodríguez Larreta recorrió Resistencia junto a los referentes locales, Lucas Figeras y Marilú Quiroz. Visitó comercios, dialogó con vecinos, mantuvo contacto con la prensa y almorzó con referentes de su espacio y del radicalismo chaqueño.

Sobre su visita, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalló: “Me junto con los gobernadores de Juntos por el Cambio para intercambiar experiencias e ideas y ver cómo podemos trabajar juntos, con el foco puesto en el medio ambiente que es una prioridad para los cuatro” en alusión a él y sus pares: Gustavo Valdes, gobernador del provincia de Corrientes; Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy; y Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza; con quienes estará reunido por la tarde.

Consultado por la situación actual del país, Rodríguez Larreta hizo hincapié en la falta de un plan: “Me preocupa que no tengamos un rumbo. El problema de la inflación, que es un flagelo para todos los argentinos, es producto de que no tenemos un plan. Hace seis meses nos hablaron de control de precios. Yo dije que era una locura, que no había funcionado nunca y ahora seis meses después no sólo no mejoró sino que empeoró.”

En esa misma línea, el mandatario hizo referencia a la falta de un programa contra la inseguridad: “me preocupa acá en Chaco, en el gran Rosario y en el conurbano bonaerense y muchos lugares del país. Pero no es un imposible. Es algo que se puede mejorar con un plan, con decisión política, con firmeza; como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, donde todos los delitos bajaron, empezando por el delito más grave que es el asesinato, que es la vida de la gente; hoy está en sus niveles más bajos de toda la historia. El plan se puede llevar a todo el país. No hay soluciones mágicas ni de un día para el otro pero demostramos que se puede.”

Consultado por el caso de Matías Morante, el dueño de una PYME que cerró por el bloqueo del sindicato de camioneros, Larreta sostuvo: “Es una extorsión que el Estado provincial no puede permitir. Es una decisión del Estado la de tener firmeza y no permitir ese tipo de aprietes.”

Sobre los desafíos para sacar la Argentina adelante, Rodríguez Larreta resaltó la importancia de reconstruir el federalismo: “Hoy lamentablemente no existe, somos más unitarios que nunca. Es responsabilidad del partido de gobierno que gobierna también en Chaco. Y lo impulsó en su momento Néstor Kirchner, cuando era presidente, al concentrar todos los fondos en el Gobierno Nacional. Tenemos que cambiar eso. Ésta y todas las provincias tienen que desarrollar sus propios planes de crecimiento y ser responsables de la administración de sus propios recursos.” Y reforzó: “Yo creo en un país federal diferente al que creen los que nos gobiernan.”

También condenó la grieta: “Argentina no va a salir adelante si no terminamos con la grieta. Hay que terminar con las peleas “de vida o muerte” y de unos contra otros. Hay que buscar consensos. Obviamente uno no va a estar de acuerdo con todos; yo con el kirchnerismo y con la izquierda no me voy a poner de acuerdo en el país que queremos. Pero eso no quiere decir que haya que pelearse con todos. Hay mucha gente con la que se puede consensuar.” Y puso el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires “en la Ciudad tenemos una coalición muy amplia y gracias a eso logramos esta semana, después de 35 años, modernizar el estatuto docente que parecía imposible. Ahora van a tener carrera y aumentos gracias al mérito más que por su antigüedad, y lo logramos gracias al consenso.”

Consultado por la discusión de la coparticipación, Larreta aclaró: “que no haya confusiones: no es una discusión entre la capital y las provincias, de ninguna manera. Las provincias no nos tocaron un peso. La discusión es con el Gobierno Nacional que nos sacó fondos de manera inconstitucional y de un día para el otro.”

Estas declaraciones, Larreta las hizo en contacto con la prensa local. Durante su recorrida en Resistencia, estuvo acompañado por los referentes locales: Lucas Figueras; Marilú Quiroz; Ernesto Blasco de la localidad de Sáenz Peña, Leandro Zdero, Juan Carlos Polini y Gustavo del Corro de la zona de El Impenetrable, entre otros, previo a continuar su agenda en Corrientes.