Sabotaje en el Hospital: pincharon cubiertas y dejaron sin ambulancias al 4 de Junio

Sáenz Peña. Las ambulancias quedaron fuera de circulación por varias horas, incluso poniendo en riesgo el traslado de pacientes. Las autoridades del Hospital apuntan a una guardia de choferes, amparada por UPCP. Hay una larga historia de hechos delictivos que ponen en la cuerda floja a varios trabajadores, pero el Estado jamás hace nada.

Según denuncias hechas por autoridades hospitalarias, la totalidad de las ambulancias fueron victimas de «tajos» en sus cubiertas. No sólo se trata de las ambulancias que realizan traslados a Resistencia u otros centros asistenciales, sino también la del 107 y una especialmente equipada para neonatología.

Hay una larga historia de denuncias y sospechas que recaen siempre en unos pocos trabajadores del área mobilidad, amparados por la UPCP y en especial por dirigentes gremiales que de manera solapada trabajan gremialmente para José Niz pero en lo local tratan de aparentar cierto alejamiento.

La colección de denuncias, casi siempre policiales, solo engrosan los expedientes que el área legal del Hospital posee, pero desde ese ámbito, a considerar por lo que se observa con el paso del tiempo, no se da seguimiento a los trámites, la Justicia no se anima a investigar pareciera, y el Estado no toma el toro por las astas.

Lo que sucedió en las últimas horas fue sumamente grave. Un hospital de cabecera como el 4 de Junio, que atiende requisitorias de media provincia más provincias vecinas, al rededor de 800 mil personas, se quedó sin una sola ambulancia por la inescrupulosidad de empleados que desde hace un tiempo vienen jugando y poniendo en riesgo la salud de las personas.

Consultado sobre este tema, Carlos Navarrete dijo que «ante tanta solidaridad de los trabajadores y compañeros de trabajo, hay situaciones producidas por personas que vana contramano», dijo, y mencionó que «este es el segundo hecho ocurrido» hablando del «robo de llaves de los móviles», lo que genero la realización de un trámite para obtener las copias que deben ser traídas desde la capital chaqueña.

«La semana antepasada se robaron dos llaves, una de una ambulancia de traslado y otra del 107, lo que generó un grave momento que supimos sobrellevar.Pero en esta oportunidad con las pinchaduras de las ambulancias debimos retrasar el traslado de un paciente a Resistencia», confirmó.

«Pincharon por lo menos 3 ruedas de cada ambulancia, con la clara intención de inutilizar el móvil. Hoy debíamos llevar a dializarse a una abuela y su nieta, a dializarse no a pasear», contó, y agregó «hay límites, y acá hay personas que lo cruzaron».