Sacudiendo las pulgas: diputados Reguera y Gyoker y el caso médica trucha

Resistencia. A 20 días de la denuncia inicial reaccionaron los paladines gubernamentales, y salieron el bloque. Se busca desviar la atención puesta por los medios y la sociedad en el máximo responsable del sistema de salud: Sergio Rodríguez. Las culpas del oficialismo apuntan a la gestión de Capitanich, pero nada de dice de la contratación, los pagos fuera de sistema, y las defunciones, en las que participó la medica trucha Ojeda.

Una de las voces defensoras es del ya clásico pegador político Edgardo Reguera. El saenzpeñense informó que ampliarán la denuncia de este caso apuntando directamente contra la exministra de Salud de la gestión de Jorge Capitanich, Carolina Centeno.

«Hoy pretenden instalar que esta es una responsabilidad solo de este gobierno. Hay que tener claridad de que quienes han hecho ingresar al sistema de forma irregular a este tipo de personas han sido ellos», afirmó, y para fortalecer su postura aseguró que la médica trucha «viene de la gestión anterior, desde el año 2023».

Otra voz en consecuencia fue la del diputado liberal Iván Gyoker. «No vamos a permitir que haya gente que ponga en riesgo la salud de nuestros comprovincianos. Y entendemos que hay que tener control riguroso para que no

sucedan este tipo de hechos», aseguró.

Por otra parte, el también saenzpeñense, cuya familia tiene un sanatorio privado, agregó: «Antes hubo casos en los que también había médicos truchos y nosotros creemos que sentamos el precedente del accionar correcto en la provincia para preservar la salud pública y la salud de los chaqueños».

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