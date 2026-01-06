“Sáenz Peña en Escena”: comenzaron las actividades recreativas en los barrios

Sáenz Peña. Con una gran convocatoria de niños y familias, este fin de semana comenzó «Sáenz Peña en Escena», una propuesta destinada a que la comunidad pueda disfrutar de actividades culturales y recreativas en la ciudad durante las vacaciones de verano.

La jornada inaugural, que tuvo lugar en la plaza San Martín, incluyó espectáculos a cargo de artistas locales: la obra de títeres “Barrio Comino”, de la instructora Rocío Díaz, acompañada musicalmente por Fernando Fogonza, y el show de circo y magia del instructor Gustavo Estirparo. En tanto que el domingo, «Sáenz Peña en escena» llegó al barrio Matadero.

El próximo fin de semana, de manera simultánea a partir de las 18:30, las actividades se replicarán en los barrios Santa Mónica, San Cayetano, Mitre y en el centro.

Sábado 10 de enero:

Predio Asociación de Veteranos, calle 14 y 51 del barrio Santa Mónica. Obra de Títeres.

Plaza del barrio San Cayetano. Función de Circo.

Domingo 11 de enero:

Plaza Ramos Mejía, calle 8 y 31. Obra de Títeres.

Plaza barrio Mitre, calle 16 y 41. Función de Circo.

La propuesta continuará recorriendo los distintos barrios de la ciudad todos los fines de semana de enero, con entrada libre y gratuita.

Compartir