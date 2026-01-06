La ciudad Termal ofrece varias alternativas de recreación, relax y bienestar en vacaciones

Sáenz Peña. Ciudad con historia, de relax y bienestar, para estar en estrecho contacto con la naturaleza o vivir la mística, te invita a encontrarte con ella. Desde la Subsecretaría de Turismo a través del Programa Encontrarte con Sáenz Peña invitan a conocer los distintos lugares con los que cuenta y los servicios que ofrece la ciudad para las vacaciones de verano.



COMPLEJO TERMAL & SPA: ubicado en calle 23 entre 12 y 14- centro- Lunes a domingo de 08 hs a 20.30hs. Tel.: 364-4433177. No se abona entrada, solo los servicios que se utilizan.

Durante las vacaciones ofrece promociones en distintos servicios.

YOGA: 2 X 1 lunes y miércoles, por clase, por la mañana a las 9 horas y por la tarde 20 horas. Toda la primera quincena de enero. Tarifa: $5000.-

PISCINA TERMAL: 2 X 1 Días miércoles y jueves- Todo Enero y Febrero.

Tarifas:

– PISCINA TERMAL ESTUDIANTES/ JUBILADOS/ PENSIONADOS/ MUNICIPALES: $3000.-

–PISCINA TERMAL LOCALES SAENZPEÑENSES: $4000.-

–PISCINA TERMAL TURISTAS: $7000.-

PISCINA COMÚN: todo el mes de enero durante el día.



–PISCINA POR 1 HR: $5000.-

–PISCINA TODO EL DÍA POR PERSONA: $9000

–PISCINA POR 1 HR: $5000.-

–PISCINA TODO EL DÍA POR PERSONA: $9000

–PISCINA MENSUAL POR PERSONA: $45000.-

Martes y jueves, todo el mes de enero. Salidas a las 19 horas, desde el Complejo Termal, calle 23 entre 12 y 14 centro. Inicio: Jueves 8 de enero 2026. Cupos limitados por paseo. Un circuito por paseo. Cada circuito temático estará guiado por personal que irá contando las historias de cada lugar.



Los circuitos

*Circuito 1: Estación de Ferrocarril: primera y segunda estación, el KM 173. La primera calle (fondas, Hotel Oviedo, casa del primer Pte de la Sociedad de Fomento, la primera panadería, etc.).El tren: primer jefe de estación. Mural del Centenario: evolución del pueblo. Primer edificio de la Escuela N° 31. Plaza San Martín, inicialmente llamada Comandante Fernández. El comercio, pasada por la calle 12. Casa de Cultura. Colectividades. Costos: hasta 5 años gratis. De 6 a 12 años: $1000. Desde 13 años en adelante: $2000. Los tickets deberán adquirirse en recepción del Complejo Termal & SPA.*Circuito 1: Estación de Ferrocarril: primera y segunda estación, el KM 173. La primera calle (fondas, Hotel Oviedo, casa del primer Pte de la Sociedad de Fomento, la primera panadería, etc.).El tren: primer jefe de estación. Mural del Centenario: evolución del pueblo. Primer edificio de la Escuela N° 31. Plaza San Martín, inicialmente llamada Comandante Fernández. El comercio, pasada por la calle 12. Casa de Cultura. Colectividades.

*Circuito 2: Semblanza general de la ciudad. Mural del Centenario. Plaza Ramos Mejía. La religión: primera capilla, Catedral San Roque. La vida cívica: Salón Benítez: el primer Concejo Municipal, Cine Teatro Colón. La salud: primera Sala de Primero Auxilios, Hospital Municipal. Vida Social: Club de los 13, Los 9, Cotton Club.

*Circuito 3: Centro Cultural Municipal: generalidades de la historia, colectividad española. El Teatro. El viejo y nuevo Prado español. El algodón: Cooperativa Sáenz Peña. Cooperativa Federal. Cooperativa La Unión. Primeras aceiterias. Hoteles: Oviedo, Moravia, Plaza, España, Chaco y Asturias. CINES CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

–Cines Bajo las Estrellas: lunes y martes en el patio del Centro Cultural Municipal, 21hs. Entrada libre y gratuita.

–Miércoles, jueves y viernes: funciones 19 y 21 horas.

–Sábados y domingos: 17, 19 y 21 horas.

Tarifas: $500 menores- $1000 mayores. PARQUE TEMÁTICO CIUDAD DE LOS NIÑOS

Abierto de lunes a domingo de 8 a 20hs. Entrada libre y gratuita. CASA CRUZ

Abierto de lunes a domingo de 8 a 18hs. Entrada libre y gratuita. CAMINO DE LOS MUSEOS

Lunes a viernes de 8 a 12hs y 16 a 20hs. Sábados y domingo: 09 a 12hs y de 16 a 20hs COMPLEJO ECOLÓGICO MUNICIPAL

Abierto de lunes a domingo de 7.30 a 18 horas.

Entradas: 0 a 5 años: gratuito. Hasta 11 años: $2000, desde 12 años en adelante: $4000.

Autos: $4000

Motos: $1000

Además, ofrece paradores equipados y salón multiuso. Consultas: 3644543396 PARQUE MUNICIPAL EL DESCANSO- CAMPING

Abierto de lunes a domingo. Horario de atención de administración para abonos y consultas: lunes a domingo de 8 a 21hs. Contacto: 3624116751

Servicios y tarifas:

INGRESO POR DÍA: DE O A 5 AÑOS SIN COSTO

DE 6 A 12 AÑOS: $1000

MAYORES DE 12 AÑOS: $2000

ABONO MENSUAL DE 6 A 12 AÑOS: $6000

ABONO MENSUAL MAYORES DE 12 AÑOS: $8000

ALQUILER PARRILLAS INDIVIDUALES: $4000

ALQUILER PARCELA DE ACAMPE POR DÍA, POR PERSON A PARTIR DE LOS 12 AÑOS(VÁLIDO PARA LA INSTALACIÓN DE CASAS RODANTES / MOTORHOME/ TRAILERS) $10000

ALQUILER PARCELA DE ACAMPE POR PERSONA, POR PERSONA A PARTIR DE LOS 12 AÑOS(VÁLIDO PARA LA INSTALACIÓN DE CARPAS) $5000 PASEO DE LOS ARTESANOS-PASEO PEATONAL

Domingos por la tarde, calle 7 entre 10 y 12 centro. Además, durante todos los fines de semana de enero la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes ofrece funciones de títeres y circo en distintos barrios de la ciudad. Las familias también pueden disfrutar de las distintas plazas ubicadas en los barrios.

