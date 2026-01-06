La ciudad Termal ofrece varias alternativas de recreación, relax y bienestar en vacaciones

Sáenz Peña. Ciudad con historia, de relax y bienestar, para estar en estrecho contacto con la naturaleza o vivir la mística, te invita a encontrarte con ella. Desde la Subsecretaría de Turismo a través del Programa Encontrarte con Sáenz Peña invitan a conocer los distintos lugares con los que cuenta y los servicios que ofrece la ciudad para las vacaciones de verano.
COMPLEJO TERMAL & SPA: ubicado en calle 23 entre 12 y 14- centro- Lunes a domingo de 08 hs a 20.30hs. Tel.: 364-4433177. No se abona entrada, solo los servicios que se utilizan.
Durante las vacaciones ofrece promociones en distintos servicios.
PISCINA TERMAL: 2 X 1 Días miércoles y jueves- Todo Enero y Febrero.
– PISCINA TERMAL ESTUDIANTES/ JUBILADOS/ PENSIONADOS/ MUNICIPALES: $3000.-
–PISCINA TERMAL LOCALES SAENZPEÑENSES: $4000.-
–PISCINA TERMAL TURISTAS: $7000.-
PISCINA COMÚN: todo el mes de enero durante el día.
–PISCINA POR 1 HR: $5000.-
–PISCINA TODO EL DÍA POR PERSONA: $9000
–PISCINA MENSUAL POR PERSONA: $45000.-
PASEOS TEMÁTICOS
Martes y jueves, todo el mes de enero. Salidas a las 19 horas, desde el Complejo Termal, calle 23 entre 12 y 14 centro. Inicio: Jueves 8 de enero 2026. Cupos limitados por paseo. Un circuito por paseo. Cada circuito temático estará guiado por personal que irá contando las historias de cada lugar.
Los circuitos
*Circuito 1: Estación de Ferrocarril: primera y segunda estación, el KM 173. La primera calle (fondas, Hotel Oviedo, casa del primer Pte de la Sociedad de Fomento, la primera panadería, etc.).El tren: primer jefe de estación. Mural del Centenario: evolución del pueblo. Primer edificio de la Escuela N° 31. Plaza San Martín, inicialmente llamada Comandante Fernández. El comercio, pasada por la calle 12. Casa de Cultura. Colectividades.
CINES CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
–Cines Bajo las Estrellas: lunes y martes en el patio del Centro Cultural Municipal, 21hs. Entrada libre y gratuita.
–Miércoles, jueves y viernes: funciones 19 y 21 horas.
–Sábados y domingos: 17, 19 y 21 horas.
Tarifas: $500 menores- $1000 mayores.
PARQUE TEMÁTICO CIUDAD DE LOS NIÑOS
Abierto de lunes a domingo de 8 a 20hs. Entrada libre y gratuita.
CASA CRUZ
Abierto de lunes a domingo de 8 a 18hs. Entrada libre y gratuita.
CAMINO DE LOS MUSEOS
Lunes a viernes de 8 a 12hs y 16 a 20hs. Sábados y domingo: 09 a 12hs y de 16 a 20hs
COMPLEJO ECOLÓGICO MUNICIPAL
Abierto de lunes a domingo de 7.30 a 18 horas.
Entradas: 0 a 5 años: gratuito. Hasta 11 años: $2000, desde 12 años en adelante: $4000.
Autos: $4000
Motos: $1000
Además, ofrece paradores equipados y salón multiuso. Consultas: 3644543396
PARQUE MUNICIPAL EL DESCANSO- CAMPING
Abierto de lunes a domingo. Horario de atención de administración para abonos y consultas: lunes a domingo de 8 a 21hs. Contacto: 3624116751
INGRESO POR DÍA: DE O A 5 AÑOS SIN COSTO
DE 6 A 12 AÑOS: $1000
MAYORES DE 12 AÑOS: $2000
ABONO MENSUAL DE 6 A 12 AÑOS: $6000
ABONO MENSUAL MAYORES DE 12 AÑOS: $8000
ALQUILER PARRILLAS INDIVIDUALES: $4000
ALQUILER PARCELA DE ACAMPE POR DÍA, POR PERSON A PARTIR DE LOS 12 AÑOS(VÁLIDO PARA LA INSTALACIÓN DE CASAS RODANTES / MOTORHOME/ TRAILERS) $10000
ALQUILER PARCELA DE ACAMPE POR PERSONA, POR PERSONA A PARTIR DE LOS 12 AÑOS(VÁLIDO PARA LA INSTALACIÓN DE CARPAS) $5000
Domingos por la tarde, calle 7 entre 10 y 12 centro.