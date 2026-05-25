Capitanich asegura que no será candidato y habilita la puja por la candidatura a gobernador

Plaza. El actual senador y presidente del PJ aseguró que «no competirá», sin embargo la dirigencia sabe que ese «no» es relativo y que hasta último momento Coqui puede mover las fichas. Así se habilita la puja interna popr la candidatura entre Pérez Pons, Juanchi García, Magda Ayala, Pepe Honcheruk, Penci Morante, entre otros competidores.

Con la ratificación de que no será candidato a gobernador en 2027, el senador nacional y presidente del PJ chaqueño, Jorge Capitanich, comenzó a mover las piezas dentro del Peronismo provincial y reunió este sábado en Presidencia de la Plaza a los principales dirigentes que aparecen en carrera para disputar la sucesión dentro del espacio.

El encuentro se realizó en la localidad que gobierna Diego Bernachea, quien ofició de anfitrión de una cumbre política que tuvo como eje central empezar a ordenar la interna justicialista y abrir el debate sobre el recambio generacional dentro del partido.

De la reunión participaron los diputados provinciales Santiago Pérez Pons y Magda Ayala; los intendentes Javier Martínez, de Margarita Belén; Juan García, de Machagai; y el propio Bernachea, además del expresidente del Insssep, Antonio «Penci» Morante. La única ausencia fue la del diputado Atlanto Honcheruk, quien justificó su falta por una intervención quirúrgica ocular.

Para algunos de los participantes «el encuentro fue muy positivo, permite ordenar la interna, y Coqui arbitrando para que, en la inevitable disputa, se utilicen las mejores artes políticas».

Se dice que Capitanich alentó a todos los participantes a sostener sus aspiraciones políticas y hasta les entregó bibliografía vinculada a gestión y formación política en caso que la quieran considerar.

En el temario, además de la cuestión de la renovación dirigencial, también se abordaron posibles mecanismos para la selección de candidaturas y la necesidad de sostener la unidad más allá de las definiciones electorales.

El planteo de los participantes pasó por el desafío de construir «una alternativa moderna y competitiva», por lo que se habló de la necesidad de forjar dirigentes con iniciativa, autonomía y capacidad de interpretar a la gente, pero para eso es esencial no sólo demostrar liderazgo o identidad sino que se hace imprescindible tener presencia territorial y una agenda de contacto directo.

El PJ se adentra entonces en un reordenamiento interno con Capitanich en rol de conductor político, pero habrá que ver hasta donde ese rol permite a la dirigencia avanzar en nuevas construcciones sin dejar a nadie afuera de cara al 2027.

En ese sentido hay que ver cómo los que aspiran a ser protagonistas de esta puja establecen también reglas claras. Al menos los principales nombres. Hay sectores que le enrostran a Magda Ayala el haber fugado votos en su localidad y que eso le costo una senaduría al PJ. Hay otros que le recriminan a Honcheruk negocios subterráneos con el oficialismo zderista para garantizarle recursos a su hijo Germán que es intendente. También están los que le apuntan a Pérez Pons por su falta de presencia territorial, su pasado salpicado por el macrismo, y hasta su rol de «cajero» con los movimientos sociales que aterraron a los chaqueños. Juanchi García y Morante comparten una particularidad, fueron, son y siempre serán Coquistas, y eso podría ser gravitante a la hora de que «el dedo elector» se incline; sin embargo deberán salir a «armar» y ser inteligentes para no fugar participaciones y saber contener, aunque claro, uno no sólo suma criticando la política mileísta o zderista, pues la gente, la militancia, el trabajador, el productor y demás, quieren conocer programas: qué se hará, cómo, a partir de cuándo, y en cuanto tiempo.

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