La Defensoría General de la Nación pidió a la Corte Suprema respaldar ingreso de mujeres al Politécnico

Sáenz Peña. La abogada Adriana De Langhe informó que la Defensoría General de la Nación pidió a la Corte Suprema que confirme la sentencia que permitió el ingreso de alumnas al Instituto Politécnico Juan XXIII y avaló el cambio de paradigma iniciado por la Justicia chaqueña.

La Defensoría General de la Nación emitió un sólido dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que solicita rechazar el recurso extraordinario promovido por la institución educativa y confirmar la sentencia que permitió el ingreso de mujeres a un establecimiento que, durante casi seis décadas, mantuvo una matrícula exclusivamente masculina.

El proceso fue impulsado por las madres de las alumnas con el patrocinio de las abogadas Adriana De Langhe y Fiorella De Langhe, quienes sostuvieron que impedir el acceso de niñas por el solo hecho de ser mujeres vulneraba derechos constitucionales básicos, entre ellos la igualdad, la no discriminación y el derecho a la educación.

El cambio de paradigma comenzó cuando el juez Rodolfo Lineras hizo lugar a la acción de amparo, decisión que luego fue confirmada por unanimidad por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Ahora, ese criterio recibe el respaldo de la máxima autoridad del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, que considera que la sentencia chaqueña se encuentra plenamente ajustada a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos. No se trata de la postura de una de las partes, sino del pronunciamiento del organismo encargado de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante la Corte Suprema.

La Defensoría General sostiene que excluir alumnas por razones de género constituye una discriminación incompatible con el principio de igualdad y afirma que la autonomía de los establecimientos educativos privados no puede ejercerse en contradicción con los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, el respaldo de la Defensoría General de la Nación consolida ese camino y proyecta a esta causa como uno de los antecedentes judiciales más relevantes en materia de igualdad y no discriminación en el ámbito educativo argentino.

La historia comenzó allá por octubre de 2024 cuando se embarcaron en la difícil cruzada de poder mandar a sus hijas a un colegio exclusivo de varones, como lo era el colegio secundario Politécnico San Juan XXlll.

Esa lucha comenzó a dar sus pasos con un Amparo Judicial que fue presentado por las madres a través de las abogadas Fiorella y Adriana De Langhe, quienes con las profesionales hicieron ese primer paso y llegaron hasta la Cámara Primera en lo Criminal de esta ciudad. Así fueron dando inicio a una dura batalla contra las autoridades religiosas del colegio secundario Politécnico que depende del Obispado.

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