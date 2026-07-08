El Rector de UNCAus advirtió que la universidad enfrenta dificultades para afrontar gastos básicos

Sáenz Peña. Germán Oestmann sostuvo que la decisión judicial fortalece el Estado de Derecho y reclamó al Gobierno nacional la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, reveló que la institución no pudo cubrir el último pago de la energía eléctrica por la falta de recursos.

El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), Germán Oestmann, destacó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar un recurso presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que la resolución representa «un fortalecimiento del Estado de Derecho» y del sistema republicano.

En diálogo con LT16, explicó que el máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que ordena la aplicación de dos puntos de la ley, vinculados a la actualización de los salarios docentes y no docentes, y al incremento de las becas Progresar y Manuel Belgrano, mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la cuestión.

«La Corte actuó con mucha prudencia. Lo que hizo fue rechazar el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo, dejando firme la cautelar que había dispuesto la Cámara», explicó.

Una ley vigente que aún no fue reglamentada

Oestmann recordó que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, pero aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional, motivo por el cual el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una acción de amparo para exigir su cumplimiento.

En ese sentido, sostuvo que el sistema republicano exige el respeto por la división de poderes.

«El Poder Legislativo sanciona las leyes, el Poder Ejecutivo debe reglamentarlas y ejecutarlas, y el Poder Judicial controla su cumplimiento. Ese equilibrio institucional debe respetarse», afirmó.

Dificultades financieras

El rector también describió el complejo panorama económico que atraviesa la universidad y reveló que la institución comenzó a sentir el impacto del congelamiento presupuestario.

«Fue el primer mes en que no pudimos cumplir con el pago de la tarifa energética por el incremento de los costos y la falta de recursos disponibles», indicó.

Explicó además que la universidad debió implementar medidas para reducir el consumo eléctrico, entre ellas la reorganización de actividades nocturnas y la optimización de horarios de funcionamiento.

Actualmente, la UNCAUS produce aproximadamente el 10% de la energía que consume mediante paneles solares y sistemas de energía renovable instalados en el campus, aunque aclaró que ese aporte resulta insuficiente frente al incremento de los costos.

«La universidad enseña a pensar»

Consultado sobre las críticas formuladas desde algunos sectores políticos hacia las universidades nacionales, Oestmann rechazó que las casas de estudio respondan a intereses partidarios.

«La universidad enseña a pensar. No busca que todos piensen igual, sino brindar herramientas para que cada persona pueda construir su propio pensamiento», expresó.

Asimismo, aclaró que nunca integró listas electorales ni ocupó cargos políticos y defendió el carácter plural de las universidades públicas.

Una relación aún incipiente con el Gobierno provincial

En otro tramo de la entrevista, el rector confirmó que la relación institucional con el Gobierno del Chaco todavía es limitada, aunque valoró el diálogo iniciado con el gobernador Leandro Zdero para impulsar proyectos conjuntos.

«Estamos avanzando. Hubo una buena recepción a las propuestas que presentamos y esperamos poder concretarlas. También nos gustaría que el gobernador visite la universidad durante este año», señaló.

Finalmente, Oestmann remarcó que fortalecer el vínculo entre la provincia y la universidad pública permitirá potenciar proyectos académicos, científicos y de desarrollo para toda la región.

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