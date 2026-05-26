Niños del barrio Matadero vivieron una jornada especial

Sáenz Peña. La Capilla Nuestra Señora de Guadalupe fue escenario el pasado jueves de una jornada cargada de aprendizaje, integración y compromiso comunitario, donde se combinaron actividades de promoción de la lectura con acciones vinculadas al cuidado del ambiente.

En el marco del Plan Municipal de Lectura, las lectoras voluntarias Yanina Mirón y Ángeles Gómez compartieron una maratón de cuentos y canciones junto a los chicos que asisten al merendero del barrio.

Durante la actividad, destacaron la participación y el entusiasmo de los niños, resaltando además el trabajo cotidiano de la docente Elisa Pucheta en la formación del hábito lector. En ese sentido, adelantaron que los chicos ya se preparan para participar de la próxima Feria del Libro, que se realizará los días 2, 3 y 4 de julio, y para presentarse en las actividades por el Día de la Bandera.

La jornada también contó con la participación del equipo del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, que llevó adelante la instalación de una paca biodigestora con tapa y una compostera comunitaria, respondiendo a un pedido realizado previamente por las responsables del comedor. Estas herramientas permitirán promover el reciclaje de residuos orgánicos y fortalecer prácticas vinculadas a la economía circular y el cuidado del suelo.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios donde la educación, la cultura y la conciencia ambiental trabajen de manera conjunta, fortaleciendo valores comunitarios y brindando nuevas oportunidades de aprendizaje para los chicos del barrio.

Asimismo, las integrantes del Plan Municipal de Lectura recordaron que continúan abiertas a visitar instituciones educativas, merenderos y espacios comunitarios que deseen sumarse a estas propuestas culturales y recreativas.

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