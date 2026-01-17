Salud e InSSSeP firman acuerdo para trabajo articulado entre organismos provinciales

Resistencia. El Ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) firmaron hoy un Convenio Marco de cooperación, coordinación y asistencia recíproca, con el objetivo de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de las prestaciones de salud destinadas a los beneficiarios y afiliados.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, acompañado de la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño y el presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, que establece un marco general de trabajo conjunto orientado a facilitar acciones vinculadas a la cobertura de prestaciones sanitarias, la provisión de bienes, insumos, servicios y otros recursos necesarios para el sistema de salud provincial.

TRABAJO ARTICULADO Y ACCIONES CONJUNTAS

El convenio prevé que se colabore de manera recíproca, de acuerdo a sus capacidades operativas, técnicas y de disponibilidad, brindando apoyo ante situaciones sanitarias, asistenciales o de gestión que así lo requieran.

Asimismo, se establece que, en el marco de este acuerdo, el Ministerio de Salud y el INSSSEP podrán celebrar convenios específicos, actas complementarias u otros instrumentos operativos, mediante los cuales se definirán de manera particular el alcance, condiciones, modalidades y plazos de las acciones que se implementen.

Desde ambas partes destacaron la importancia del trabajo articulado entre organismos provinciales para fortalecer el sistema de salud, optimizar recursos y asegurar mejores respuestas para los afiliados del INSSSEP y la comunidad en general.

En ese marco, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, expresó: «Siguiendo las políticas públicas definidas por el gobernador Leandro Zdero, trabajamos para que la salud pública y la privada avancen bajo una misma política sanitaria. Este acuerdo confirma que el Ministerio de Salud y el INSSSEP comparten lineamientos y una visión común de gestión, acorde al momento que atraviesan la provincia y el país».

