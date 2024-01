Sameep echó a Liliana Spoljaric quien había logrado un vidrioso pase a planta

Resistencia. La ex diputada estuvo tres meses en la empresa como vocal y Jorge Capitanich la premio con un pase a planta y posterior recategorización y nombramiento en gerencia. El Directorio de la entidad estatal resolvió dejar sin efecto la medida anterior y Spoljaric deberá buscar trabajo en el ámbito privado.

Este lunes, el directorio de la entidad estatal emitió una resolución en la cual, luego de explicar sus fundamentos, resolvió dejar sin efecto «la designación como personal efectivo y permanente» a la exdiputada peronista Liliana Spoljaric. El pase a planta de Spoljaric había sido a fines de octubre simulado entre otros 200 más, pero a los pocos días la volvieron a premiar.

Spoljaric fue designada en el área de Planificación y Desarrollo Organizacional, que depende del sector de Gerencia, Planificación y Desarrollo, y ese nombramiento generó rechazo en los trabajadores porque implicó «quitarle» el cargo a una empleada de carrera, lo que derivó en una denuncia. Le asignaron la categoría más alta (30) de todas, categoría que es reservada sólo a la presidencia con un sueldo mensual que oscilaría entre los 500 o 600 mil pesos.

Ahora en la Resolución que se conoció este lunes, se explica: «Se resuelve dejar sin efecto a partir de la fecha del presente instrumento legal la designación de la agente Spoljaric Liliana Estela como Gerente de Planificación y Desarrollo con Función P7 Categoría 30 efectuada por Resolución N° 760/23 conforme los fundamentos expuestos en los considerandos».

En los motivos por el cual el directorio de Sameep, incluida la actual vocal por los trabajadores, decidió echar a la exdiputada kirchnerista se cita que según el equipo legal, la exdiputada kirchnerista «no es una persona alcanzada por el CCT 57/75; no se encuentra alcanzada por la carrera administrativa; no aporta a la seguridad jurídica y laboral; no es un personal que se encuentre promovido o cumpliendo tareas de mayor dedicación; no posee relación contractual con contrato de servicio con la empresa; ni es personal de planta permanente al 10 de octubre de 2023 (su incorporación es el 19/10, con notificación el 1/11/23); no posee reemplazo o designación transitoria al día 10 de octubre de 2023; y no cuenta con instrumento de subrogancia o designación transitoria al día 10 de octubre de 2023».

«De esta manera, su designación no responde a los principios, fundamentos y requisitos de la Resolución de convocatoria ni si advierte inscripción», cierra la explicación.