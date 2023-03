Se postergó el inicio del juicio contra el abogado Erik Rebollo

Sáenz Peña. En la mañana de este jueves, debió haber comenzado en la Cámara Segunda en lo Criminal, el juicio contra el abogado Erik Rebollo, quién el primero de septiembre de 2018, atropelló violentamente a José Ponce. Este, falleció a los pocos minutos producto de las graves lesiones.

Hoy, el juicio quedó postergado para el próximo jueves 15 de marzo debido a que la jueza, Rosana Glibota no pudo concurrir a la audiencia por problemas personales.

EL HECHO

Cabe recordar que este caso tomó notoriedad nacional, por la actitud de Rebollo, quien tras embestir a Ponce que se movilizaba en una motocicleta luego de ser atropellado termino agonizando en el piso, así y todo, el automovilista descendió rápidamente de su vehículo, no para ayudar a la víctima, sino para insultarlo y manifestar toda clase de ademanes contra la persona de José Ponce. Esta acción que fue captada en videos que se viralizaron en las redes sociales, causó el malestar generalizado de la actitud que tuvo el abogado, que, por ese entonces, se desempeñaba en la función pública.

Hay que destacar, además, que el abogado Rebollo, al ser sometido al control de alcoholemia, tenía alrededor de 1,09 de alcohol en sangre, varias veces más de lo permitido a la hora de conducir, en ese entonces. Mencionando que desde ahora en más está vigente la Ley de alcohol cero al momento de conducir cualquier clase de vehículo.

POSTERGACIÓN

Familiares de José Ponce que estaban en la vereda de la Cámara, al enterarse de la postergación del juicio se mostraron muy molestos por tal situación, quienes sostuvieron que la fecha para el inicio del debate ya tiene varios meses de avisos, y ahora se da toda esta situación enrarecida, manifestó Gabriela Ponce, hermana del motociclista fallecido.

Por parte del imputado Erik Rebollo, el abogado defensor que tenía que presentarse fue el defensor oficial Matías Jachesky, quien no pudo asistir por temas de agenda de tribunales. Sin embargo, el abogado que lo reemplazo, se abstuvo de tomar contacto con los medios presentes, alegando que no tiene conocimiento del caso, y es por eso que no emitiría opinión alguna, se refirió.