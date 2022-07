Sergio Massa y Cristina Kirchner planearían más cambios en el Gabinete

Buenos Aires. La periodista Jessica Bossi volvió a poner en agenda el nombre de Jorge Capitanich, al aseverar que CFK propuso su nombre para la Jefatura de Gabinete. Según TN, Capitanich es el elegido de la vicepresidente por el «dialogo fluido que mantienen».

Trascendió que la Jefatura de Gabinete está bajo la lupa de la vicepresidente quien pretendería que la misma sea ejercida por un hombre con quien tiene «comunicación fluida».

El rumbo económico, o al menos las primeras medidas, serán comunicadas este miércoles adelantó el ahora expresidente de la Cámara de Diputados que anticipó «no soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores «.

Lo cierto es que la restructuración del Gobierno no se agotaría en la figura de un superministro. Es que según señalan medios nacionales, Massa y la vicepresidente Cristina Kirchner planean más cambios.

La periodista Jessica Bossi volvió a poner en agenda el nombre de Jorge Capitanich, al aseverar que CFK propuso su nombre para la Jefatura de Gabinete, área que está bajo la lupa de la vicepresidente. Días antes el mandatario chaqueño expresó su malestar por la «manipulación y operaciones políticas de prensa» con su nombre.

«Sinceramente nunca he tenido ningún tipo de oferta en esta materia, pero también he expresado mi malestar al presidente de la República y a la Liga de Gobernadores también respecto a la manipulación de nombres y de operaciones políticas de prensa que verdaderamente no contribuyen al clima de buenas relaciones que tenemos entre todos. Somos personas que merecemos respeto, que no manipulen nuestro nombre y que objetivamente no seamos objeto de operaciones diarias y sistemáticas», dijo el gobernador de la provincia el pasado jueves en declaraciones radiales.

Según TN, Capitanich es el elegido de la vicepresidente por el «dialogo fluido que mantienen». «En ese caso, Juan Manzur podría servir para reemplazar a Santiago Cafiero en la Cancillería, a quien el kirchnerismo no digiere. Esta movida es difícil que se dé, pero no está del todo descartada», señaló el portal.

Cabe destacar que el último movimiento en el Ejecutivo fue la incorporación como vicejefe de Juan Manuel Olmos, asesor y amigo del Presidente, pero también cercano a Massa. «El líder del Frente Renovador busca penetrar en distintos estamentos, más allá de su rol como ministro de Economía, cargo que asumirá el martes, aunque ya está en ejercicio», planteó TN.