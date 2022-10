«Topo» en la Justicia: fiscal acusó al juez, y «arde Troya» en la Justicia Federal

Sáenz Peña. Carlos Amad cree que «en la filtración de información» es el juez Miguel Aranda el responsable. El fiscal planteó una recusación que lo inhibe en sus funciones, dejando sin efecto cualquier medida que dicte hasta que se resuelva. Aranda dijo que el fiscal es inoperante.

Fuego cruzado en la Justicia Federal a raíz de lo que sucede en torno a la causa del Clan Sosa. El fiscal Carlos Amad, que está a cargo de las pesquisas, resolvió recusar al juez federal Miguel Aranda por graves hechos en torno a la causa que tiene a varios implicados en el «Clan Sosa» prófugos.

Para el representante del Ministerio Público, el juez sería responsable de la fuga de información, datos y hasta alertar de los allanamientos que, en la mayoría, con un despliegue en una ocasión de más de 300 gendarmes arribados de distintas ciudades del país, fueron un total fracaso.

Este acto de Amad fue respondió por el juez Aranda tras una consulta periodística de Diariochaco, oportunidad en que el magistrado aseguró que hay inoperancia de la Fiscalía.

«Esto no se manejó bien. No se realizó en simultáneo y no se realizó a la hora que se había ordenado», dijo el juez sobre los allanamientos con 300 gendarmes donde, supuestamente, se fugó o filtró información.

«En lugar de decir que ellos coordinaron mal, que ellos pudieron haber utilizado parte de los gendarmes y vigilar los domicilios previamente, prefieren decir que la fuga de información fue en mi juzgado o fue incluso, se me sindicó a mi como autor de la fuga de información, lo cual es algo gravísimo, cuando Amad tenía más de 300 personas que sabían lo que estaban por hacer», dijo el magistrado.

Y resaltó contundente: «Es de una gran irresponsabilidad por parte del fiscal la de responsabilizar a un Juzgado o a mí por la inoperancia con la que ellos mismos se condujeron».