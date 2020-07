Torrente habló del desafío de volver a las aulas

Resistencia. «Estamos poniendo toda la energía en determinar protocolos acordes para garantizar que al momento de volver a clases sea de manera segura», aseguró la Ministra de Educación de la provincia, Daniela Torrente. También detalló el trabajo que se viene realizando en Chaco en materia de educación para adaptarse a la nueva realidad en la que nos posicionó la pandemia por el coronavirus

En los últimos días el Consejo Federal de Educación viene llevando adelante distintas videoconferencias para determinar la vuelta a clases, y el día de ayer se conoció un despacho de que, fuera del AMBA, se puede pensar en un regreso a clases, indicando que el AMBA es la zona vedada, pero ¿Qué pasa con Chaco?

Para detallar este tema, en principio, la Ministra de Educación de nuestra provincia, Daniela Torrente remarcó que “se está discutiendo el regreso a las aulas, pero aún no se habló de ninguna fecha en particular” y contó que si bien, en las reuniones generales no se habló de una fecha “si sucede que cada uno de los ministros, una vez acordado los protocolos y demás, tenemos conversaciones especificas con autoridades del Ministerio para ir definiendo nuestro futuro escolar y las clases presenciales. Lo que hemos discutido con el Consejo Federal es el protocolo que se seguirá y que está establecido para el posible regreso”.

En cuanto a los dichos del Ministro de Educación, Nicolás Trotta, de que hay un desafío dual hasta que haya una vacuna, indicando la posibilidad de que la vuelta sea por días y por grupos, la ministra resaltó que “en Chaco no existe ningún tipo de previsibilidad respecto a la fecha, y no porque estemos improvisando, sino porque vemos la dinámica con la que se viene presentando este problema y sería irresponsable de nuestra parte generar expectativas respecto del día que volveríamos”.

“En particular, hemos acordado protocolos de distanciamiento entre los estudiantes al momento de regresar al aula, y también protocolos para las cuestiones de higiene que hay que considerar. También hay recomendaciones y lineamientos respecto con las cuestiones pedagógicas y didácticas en esta nueva modalidad de asistencia” detalló Torrente.

Además, la ministra adelantó la posibilidad de un financiamiento por parte del gobierno nacional para cumplir con las medidas de higiene impuestas “porque significa incorporar insumos que no todas las provincias pueden adquirir con presupuestos propios, y menos en este momento de crisis, como son la disponibilidad de alcohol en gel con dosificadores en todas las escuelas y aulas, jabones, toallas de papel y cuestiones como esas. Nación se comprometió a facilitar recursos para estos insumos requeridos y para la refaccion, ampliación y adecuación de sanitarios”.

“La idea siempre es pensar en grupos más reducido para que se respeten las distancias” señaló, y contó que “vamos a tener que dividir los grupos y trabajar con otras propuestas”. En cuanto a esto, indicó que “regional por regional, con otros funcionarios y directores regionales, estamos viendo cuál es la realidad real de cada una de nuestras regiones educativas en cuanto a la sobre carga de alumnos en las aulas para presentar estrategias, estamos escuchando a los directores que nos hacen propuestas muy interesantes y que no están contempladas en las recomendaciones nacionales, por lo que estamos trabajando en nuestro propio documento de trabajo de retorno a las aulas”.

“Nosotros vamos a seguir los protocolos y recomendaciones de la Nación” aseguró la funcionaria provincial, sin embargo, destacó que “es muy importante que cualquier estrategia que definamos tiene que contemplar las particularidades, por ejemplo, es cierto que los chicos deben asistir por grupos a las aulas, pero de las reuniones de trabajo viene surgiendo que tenemos que contemplar grupos familiares, sobre todo en áreas donde tienen que recorrer distancias elevadas para llegar a la escuela a la que van 2 o 3 hermanos, en este caso no podemos dividirlos”.

Además, Torrente contó que “los docentes nos decían la posibilidad de que un grupo vaya lunes, miércoles y viernes, y el otro martes y jueves, pero en secundaria por la distribución de profesores nos convendría que vayan por semana para que puedan tener todas las materias, el otro tema que estamos trabajando es ver cómo hacemos con los docentes que se mueven de una jurisdicción a otra, porque si una jurisdicción tiene casos activos y la otra no lo tiene puede no ser posible, y de hecho en las recomendaciones está que no se muevan”.

“Todas estas cuestiones las tenemos que trabajar, por eso digo que hablar de protocolos y recomendaciones está bien y están bien las reglas respecto de lo que no se puede omitir, pero, por otro lado, nosotros tenemos que definir una estrategia que sea real y cumplible para la provincia del Chaco dada nuestras particularidades, y la única manera concreta que encontramos de que eso suceda es hablar una por una con las regiones educativas, algo que nos viene dando muy buenos resultados” señaló.

Por otro lado, coincidió en que nadie reemplaza la actividad del docente en el aula, y que “más allá de todo el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a nuestros estudiantes, de mil maneras posibles dadas las particularidades de cada grupo, no estamos llegando a todos ni en las condiciones que quisiéramos”, pero pensar en una vuelta a las aulas, con el problema que atraviesa la provincia y la gran circulación de personas que implica movilizar a los chicos hasta las escuelas, la ministra remarcó que “tenemos un problema de salud muy grave y se está poniendo toda la energía para tratar con la pandemia”. Sin duda, en el medio, venimos realizando todas las acciones que consideramos indispensables y necesarios para que el día que nos aconsejen volver, podamos hacerlo garantizando las condiciones necesarias, eso es lo más importante”.

Por último, aseguró que “nosotros seguimos trabajando para que la propuesta educativa mejore, se complemente y sea más intensa que la que tuvimos en esta primera parte del año”.