Tras las elecciones en el InSSSeP, Jara cuestionó «con Romero hemos cambiado un roto por un descocido»

Sáenz Peña. Mucho malestar causó en la órbita de los municipales del interior la actitud del recientemente electo integrante del Directorio Fernando Romero. El sindicalista Néstor Jara sostuvo que ante el imponente despliegue del Gobierno en favor de una de las listas, «muchos hemos apuntalado la candidatura de Romero quien ahora cree que llegó solo», dijo.

Respecto del estado de la obra social Jara dijo que «los trabajadores somos los fieles cumplidores y pagadores, pero somos los malos atendidos y sin beneficios», agregando que «ahora hasta sin sepelio vamos a terminar, estamos quebrados»·

Sobre el resultado de las elecciones dijo: «hemos trabajado mucho, con una gran organización, algo que no se veía antes pero que hoy la tecnología nos permite, y podemos ver, como sucedió, el festejo de los premiados que ganaron y entregaron la bandera abrazados a los que mal administran la obra social cantando la marcha peronista, y hemos visto el mensaje de Fernando Romero, que no comparto, porque no hubo agradecimiento a quienes le permitieron llegar para estar y ocupar el lugar que ocupará».

Jara insistió que «con Romero hemos cambiado un roto por un descocido», y fue más allá al señalar que «no han llegado solos pero creen que si, tienen un discursos totalmente alejado de lo que prometieron en campaña, las luces y los cargos los encandilan, pero ojala cambien y demuestren que serán distintos como dicen en sus discursos».

Finalmente Jara dijo que ante este nuevo trago amargo que los trabajadores municipales viven de la mano de Romero se avanza con obra social propia, «hay un avanzado proyecto que se le presento al Intendente, necesitamos un servicio con austeridad y transparencia», dijo.