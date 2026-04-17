Tras ser crítico de Capitanich, negociar con él su actual cargo, ahora habla de «una alternativa renovadora»

Resistencia. El actual diputado del kirchnerismo, Atlanto Honcheruk, reedita su mensaje de un frente amplio con eje en la producción y el trabajo, pero aclara que debe ser por fuera de las estructuras tradicionales.

Honcheruk en las elecciones legislativas provinciales pasadas fue uno de los más críticos hacia Jorge Capitanich, sin embargo, y luego de junto a Magda Ayala publicitar que con los resultados constituían una tercera fuerza, ambos volvieron sus pasos para atrás y en las nacionales se allanaron bajo la tutela y el dedo elector de Coqui.

Hoy, siendo parte de la estructura kirchnerista en la Legislatura, con la necesidad de que su hijo, el intendente berthense Germán, no tengas dificultades de caja, ahora Atlanto busca reeditar e implantar el discurso anti Coqui de «buscar alternativas desde la construcción política y representar a sectores que no están contenidos por las estructuras históricas de la provincia».

Esas «estructuras históricas de la provincia» a las que hoy Atlanto vuelve a criticar son las mismas que le permitieron ser hoy presidente del Bloque de la Oposición en la Legislatura, con lo que eso conlleva, la posibilidad de administrar contratos y recursos.

Honcheruk en una nota reciente en Norte remarcó que su objetivo central es ampliar el espacio político que lo llevó a la legislatura.

«Voy a revalorizar ideas y propuestas, y seguir trabajando para ampliar el espacio original, convocando a sectores políticos, culturales, productivos y educativos en un gran frente electoral», afirmó.

Claro, hoy tiene a Penci Morante y Santiago Pérez Pons como competidores, pero seguramente, y como ya lo hizo junto a Magda, buscará tirar de la cuerda para negociar otra vez.

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