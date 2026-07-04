UNCAUS realizó una Jornada sobre la “Ley de Inocencia Fiscal”

Resistencia. La actividad se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral en Resistencia y reunió a destacados especialistas en derecho tributario. El rector Germán Oestmann encabezó la apertura del encuentro, en el que también se presentaron dos publicaciones académicas sobre la Ley de Inocencia Fiscal.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) llevó adelante una Jornada de actualización en materia tributaria sobre la “Ley de Inocencia Fiscal” en su sede ubicada en la ciudad de Resistencia. La actividad, aprobada mediante la Disp. Nº 556/2026 S.A. de la institución, contó con la participación del rector, Germán Oestmann, quien brindó las palabras de bienvenida a los asistentes.

La mesa panel estuvo integrada por los especialistas María Virginia Álvarez, Daniel Dubin, Marcelo Martínez Alberte, Jorge Christiani y Juan Manuel Álvarez Echagüe, reconocidos referentes en la materia.

Luego de la apertura a cargo del rector Oestmann, la presentación de los expositores fue realizada por Marcelo Santalucia, mientras que Andrea Quincose Vilalta se desempeñó como moderadora de la jornada.

Durante el encuentro se desarrollaron exposiciones sobre las principales modificaciones en materia Penal Tributaria, la declaración simplificada del impuesto a las ganancias, la prescripción y los tributos locales.

La denominada Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio de paradigma al presumir la inocencia del contribuyente en sus declaraciones juradas, especialmente cuando este adhiere al régimen simplificado del impuesto a las ganancias.

Asimismo, se abordó el análisis de las reformas que actualmente se encuentran en discusión sobre la Ley 27.799, orientadas a superar algunas debilidades prácticas de la normativa mediante la elevación de los umbrales de acceso, la modificación del tratamiento de otros impuestos y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para los contribuyentes.

Presentación de libros

En el marco de la jornada también se presentaron dos publicaciones de reciente aparición de la Editorial Ad Hoc: Sistema acusatorio y régimen penal tributario. Cuestiones vinculadas a la implementación del Código Procesal Penal Federal y su nuevo paradigma y Ley de Inocencia Fiscal, ambas dirigidas por Juan Manuel Álvarez Echagüe, con la participación de reconocidos autores de destacada trayectoria académica.

El primero de los libros ofrece un análisis sobre la implementación del Código Procesal Penal Federal y el nuevo paradigma que introduce en el derecho penal y tributario. Por su parte, Ley de Inocencia Fiscal desarrolla aspectos vinculados al Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimiento Tributario, la Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las ganancias, el Código Civil y Comercial de la Nación y el plazo de prescripción.

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