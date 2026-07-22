«Vamos a llegar a 2028 con la deuda casi saldada», dijo Zdero desde la Bienal

Resistencia. El gobernador Leandro Zdero reconoció que la jornada amaneció «un poquito pasada por agua», pero remarcó que el pronóstico mejora para los próximos días y que eso no empañó el clima de fiesta: la Bienal atraviesa su cuarto día de una edición que reunió a 400 escultores de 70 países, muchos de los cuales -aseguró Zdero- sueñan con exponer en Resistencia tanto como en la Bienal de Venecia.

Los números de convocatoria sorprendieron incluso al propio gobernador. Contó que el sábado el predio llegó a reunir a casi 40.000 personas, y que en una sola noche se registraron 25.000 visitantes. Para quienes todavía no pasaron por el Domo, adelantó que este jueves se presentará Matías Valdés, en lo que sería su primera vez en suelo chaqueño.

Consultado por el financiamiento del evento -blanco habitual de críticas-, el gobernador fue categórico: la Bienal se sostiene con fondos del CFI, fondos internacionales, recursos propios de la provincia y mecenazgo privado, es decir, empresas y particulares que pagan por su espacio dentro del predio. «Nosotros esto lo hicimos con fondos que conseguimos», insistió, y pidió no confundir la inversión con gasto: para el mandatario, cada visitante que llega de otras provincias -aunque termine alojándose en Corrientes por falta de plazas- deja recursos que después circulan en la economía chaqueña.

La charla también dejó lugar a la agenda productiva. Zdero repasó el envío reciente de 3.200 kilos de aceite de palo santo a Alemania, el desembarco de la miel orgánica chaqueña en el mercado europeo -esta vez ya envasada y no a granel- y la reactivación del frigorífico caprino que estuvo 16 años cerrado y hoy, en manos del sector privado, ya exporta cortes y prepara su llegada a las góndolas de supermercados de la provincia.

Sobre el frente financiero, el gobernador confirmó que la gestión ya saldó la mitad de la deuda que heredó en 2023 y que las obligaciones se extinguirían casi por completo hacia 2027, con una última cuota estimada para febrero de 2028.

Antes de despedirse, Zdero adelantó su propia agenda: tras el cierre de la Bienal, el 26 de julio partirá hacia Castelli para encabezar la tradicional Cabalgata de la Fe, una peregrinación a caballo de 70 kilómetros hacia la Inmaculada Concepción de María y San Pantaleón, patrono de los enfermos.

Fuente: Norte

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