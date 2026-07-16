Vecinos reclaman una ley que garantice la “Banca del Ciudadano” en todos los municipios del Chaco

Sáenz Peña. Mario Ferreira, integrante de Participación Ciudadana y referente de «Chaqueños contra el Tarifazo», cuestionó la falta de herramientas reales para la participación ciudadana y pidió que la Legislatura impulse una ley provincial que garantice a los vecinos intervenir en los debates de los Concejos Deliberantes y de la Cámara de Diputados.

La renovación del portal institucional de la Cámara de Diputados del Chaco reavivó un viejo reclamo de organizaciones ciudadanas: la necesidad de crear mecanismos efectivos de participación para que los vecinos puedan presentar propuestas, expresar inquietudes y formar parte del debate legislativo.

En diálogo con LT16, Mario Ferreira, docente jubilado e integrante de Participación Ciudadana y del espacio «Chaqueños contra el Tarifazo», sostuvo que la nueva plataforma digital representa un avance tecnológico, pero advirtió que continúa sin contemplar un canal institucional para que la ciudadanía pueda intervenir en la elaboración de políticas públicas. «La única garantía eficaz es que un vecino pueda sentarse de igual a igual en el Concejo Municipal. Esa es la primera caja de resonancia entre los ciudadanos y sus representantes», afirmó.

Reclaman una ley provincial

Ferreira explicó que actualmente algunos municipios cuentan con mecanismos reglamentados de participación, aunque consideró que resulta insuficiente si no existe una norma provincial que garantice ese derecho en todo el territorio chaqueño.

Según señaló, el objetivo es que la denominada «Banca del Ciudadano» sea incorporada por ley y permita a cualquier vecino exponer proyectos, reclamos o propuestas tanto en los Concejos Deliberantes como, eventualmente, en la Legislatura provincial.

«Los funcionarios tienen el deber de mantener un contacto directo con la gente. Si no escuchan a los vecinos, difícilmente podrán legislar sobre los problemas reales de la comunidad», sostuvo.

Audiencias públicas para debatir las tarifas

El dirigente recordó además que desde hace varios años impulsan la realización de audiencias públicas para debatir temas sensibles como las tarifas de energía eléctrica y agua potable.

Indicó que en 2023 lograron reunir a legisladores nacionales y provinciales para discutir la problemática, aunque lamentó que actualmente no exista la misma predisposición por parte de las autoridades. «No estamos pidiendo nada extraordinario. Solamente queremos que los funcionarios se sienten a conversar con la ciudadanía y rindan cuentas de las decisiones que toman», expresó.

«Las instituciones pertenecen a la ciudadanía»

Ferreira también cuestionó que muchas veces los edificios públicos sean administrados como espacios exclusivos de quienes ejercen cargos políticos.

«Las instituciones no son de los funcionarios; son de la ciudadanía. Los representantes administran esos espacios, pero pertenecen al pueblo», remarcó.

En ese marco, propuso avanzar hacia un modelo de mayor participación ciudadana, al que definió como un verdadero «poder ciudadano», complementario de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Participación para mejorar las leyes

Finalmente, Ferreira sostuvo que la solución a problemáticas estructurales, como el costo de la energía eléctrica, requiere un debate amplio con la participación de todos los sectores.

«Las leyes tienen que surgir del debate. Los ciudadanos también tenemos mucho para aportar en la construcción de soluciones para los problemas cotidianos», concluyó.

Desde Participación Ciudadana y «Chaqueños contra el Tarifazo» anticiparon que continuarán impulsando iniciativas para que tanto la Legislatura provincial como los municipios incorporen herramientas permanentes de participación vecinal y fortalezcan los canales institucionales de diálogo con la comunidad.

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