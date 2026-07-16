Itati. La manifestación religiosa fortalece su candidatura ante la Unesco como patrimonio de la humanidad. Los fieles acompañan bajo el lema «La fe que camina ayuda al prójimo».

La basílica de Nuestra Señora de Itatí en Corrientes es escenario de las celebraciones centrales por el 126° aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí, una de las expresiones de fe más convocantes del país.

Miles de peregrinos provenientes del Chaco, Corrientes y otras provincias llegan hasta la localidad de la vecina provincia para participar en las ceremonias religiosas y renovar su devoción bajo el lema «La fe que camina ayuda al prójimo», luego de varios días de peregrinación a pie, a caballo y en carretas.

La fe que camina ayuda al prójimo

Se estima que más de 30.000 jinetes forman parte de la cabalgata, mientras decenas de miles de peregrinos completan el trayecto hacia Itatí para participar en los actos centrales. Entre ellos se encuentran numerosos chaqueños que cada año cruzan el río Paraná para sumarse a una celebración profundamente arraigada en la identidad religiosa y cultural del Nordeste argentino.

La habitual peregrinación de San Luis del Palmar movilizó a una multitud de fieles y mantiene intacta una tradición que supera el siglo de historia. La columna de caminantes, jinetes y carretas avanza acompañada por un amplio operativo de seguridad vial, asistencia sanitaria y controles veterinarios para garantizar el bienestar de los participantes durante todo el recorrido.

Una tradición que busca el reconocimiento

La edición de este año adquiere además un significado especial porque la peregrinación avanza en el proceso de postulación para ser incorporada a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La iniciativa reúne el trabajo conjunto de la comunidad organizadora, la Iglesia y organismos provinciales para destacar el valor histórico, cultural y espiritual de esta manifestación centenaria.

Como parte de ese proceso también se incorporan acciones vinculadas al bienestar animal, el cuidado del ambiente y la organización sanitaria, con proyectos destinados a proteger a los equinos que participan en el recorrido y promover prácticas sostenibles. El objetivo es demostrar que una tradición profundamente arraigada puede preservarse y proyectarse hacia el futuro con estándares internacionales.

Compartir