Vecinos son encuestados pero no pueden opinar negativamente de Lita

Sáenz Peña. El portal ChM menciona que el Gobierno de Capitanich se está midiendo de cara a las Legislativas. Se busca saber qué opina la gente respecto a medidas por la pandemia. Pero en el sondeo incluyen a Luisina Lita, y el sistema no permite que se opine en negativo.

Luisina Lita, una edil que viene siendo cuestionada por algunas actitudes y por ínfulas de superioridad que molesta a los compañeros militantes de los distintos barrios, sigue demostrando sus desinteligencias diarias y su falta de visión política. Incluso ha quienes aseguran que suele pelearse en las redes sociales como si aún estuviese en tiempos de secundaria.

Parece que el Gobierno provincial quiere medir a Luisina Lita, para saber donde está parada y testear si su falta de solidez política y humildad para construir y conducir han cambiado en algo. Pero la encuesta no es honesta porque el sistema no permite al ciudadano votar por una opción que no sea en positivo.

Los vecinos de Saenz Peña empezaron a recibir llamadas telefónicas solicitando unos minutos de tiempo para responder una encuesta mediante opciones a las que accede teclado de teléfono mediante. Una vecina confió a ChM que era una encuesta para medir el gobierno de Capitanich con respecto a la pandemia, las medidas adoptadas, restricciones con el comercio, las clases presenciales y salud durante este tiempo de gestión (diciembre 2019 a mayo 2021).

Según mencionó la vecina además de cuestiones relacionadas a la gestión preguntaron si las elecciones legislativas fueran hoy a qué lista votarían, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Jorge Capitanich o a la lista de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Carim Peche, entre otras.

otra de las opciones era saber qué opinión genera la edil saenzpeñense, mimada del Gobierno. «La imagen que usted tiene de Luisina Lita, concejala de Roque Saenz Peña es… muy buena marque 1», dice el mensaje que finaliza con la opción 6: muy mala. Cuando la vecina optó por la opción 6 la computadora que hacía el interrogatorio respondió que la respuesta era incorrecta, y solicitó a la vecina que lo intente de nuevo, «volví a poner el 6 que era la opción y chau, cortaron la comunicación», dijo.