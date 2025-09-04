Viviana Yzaguirre visitó LT16am950 tras la audiencia en la Justicia por el caso Melchori

Sáenz Peña. La médica Viviana Yzaguirre, presidenta de la fundación que sufrió los atropellos del comisario Melchori, brindó un fuerte testimonio en la audiencia ante el Juez Lineras. Luego estuvo en «Voces de la Jornada» y ratificó su historia. Sostuvo que cree en la Justicia y aún aguarda un pedido de disculpas del ministro de Salud Sergio Rodríguez.

«Un solo hombre no puede desestructurar la vida de todo un pueblo. Eso dije en la audiencia y pregunté ¿con qué garantías puedo volver con los médicos a Taco Pozo o a otras localidades, después de lo que nos hizo el comisario Melchiori?», sostuvo firmemente la médica.

Yzaguirre relató ante el Juez que instruye el Habeas Corpus (desoído por Melchori) lo ocurrido el pasado 17 de agosto en Taco Pozo, donde una de las médicas del contingente fue privada de su libertad dentro de la delegación policial, en medio de empujones, de manera ilegal. «El comisario debía cuidarnos, ser el garante de nuestra seguridad. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. No puede ser que un pueblo viva con miedo por una sola persona que actúa como si fuera dueño del lugar», manifestó la doctora entre lágrimas.

En la audiencia el primer testimonio fue del fiscal Marcelo Soto, quien relató que aquel 17 de agosto recibió una llamada de la doctora Yzaguirre denunciando lo que consideraba un procedimiento policial irregular. La audiencia también contó con la presencia de las abogadas patrocinantes Fiorella y Adriana De Langhe, la fiscal de Derechos Humanos Silvia Slusar y el fiscal de Estado Alejandro Ledergerber.

