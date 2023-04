Wasinger precandidato a Intendente: «conformamos un espació a partir de perfiles, no de nombres propios»

Sáenz Peña. El actual edil del PJ Héctor Wasinger, se sumó al espacio de LT16 para anunciar que será precandidato a Intendente. En su charla dijo que dialoga con todos los sectores, incluso con Luisina Lita. Qué dijo sobre el futuro del Peronismo, más allá de las elecciones?

El actual edil, que desde otros espacios institucionales, como su rol entre las colectividades o su participación en el deporte, ha tenido acercamientos con diferentes sectores, participó esta semana en Voces de la Jornada y anunció su precandidatura a la intendencia, dentro del Frente de Todos que conduce Jorge Capitanich.

Al consultarlo sobre otras alternativas dentro del PJ dijo que dialoga con todos los sectores, incluso con Luisina Lita, aunque aclaró que se piensan en proyectos muy distintos. «Lo nuestro es espacial, hemos conformado un espació a partir de perfiles, no de nombres propios, porque esto no se agota en una elección, hay que pensar en construir, en construir una victoria que si no se diera debe ser base para fortalecer el PJ», dijo.

Escucha la charla en LT16 aquí: