Zdero, en el interior: «Ni en una vereda ni en la otra, en la vereda de la gente»

Interior. El diputado provincial Leandro Zdero mantuvo reuniones, esta semana con diversos sectores y vecinos de Pampa del Indio, El Espinillo y Castelli.

«Como todos los días, tomamos contacto con la realidad porque los chaqueños necesitan que resolvamos sus problemas. Quienes estamos en la calle y tenemos carga pública, debemos redoblar los esfuerzos para llevar soluciones y revertir esta situación de desesperanza que hay en la gente», indicó.

En Pampa del Indio, Zdero junto con sus pares Dorys Arkwright y Zulma Galeano, entregaron un reconocimiento a la Escuela 94 por el aniversario centenario de la institución . Ese centro de enseñanza primaria fue inaugurado el 22 de mayo de 1922 en «Los Pozos», lo que actualmente se conoce como Pampa del Indio, siendo la primera escuela de la zona.

Posteriormente, en El Espinillo, en el paraje Los Ranchos, estuvo reunido con la Asociación de Artesanas y Artesanos, quienes además realizan actividades como apicultores. Luego, en el club Deportivo El Simbolar estuvo junto a los equipos de fútbol y los vecinos del paraje. Por la noche, asistió a la inauguración del local de su movimiento Sumar que lidera en toda la provincia.

Por último, en Castelli, Zdero mantuvo importantes reuniones con el Consejo Directivo de la Cooperativa Güemes y de la Cooperativa de Electrificación Rural quienes le manifestaron los altos costos de luz que actualmente deben pagar, como así también, otras demandas del sector. Pasado el mediodía del martes, asistió a la zona rural el 44 Campo del Sr. Lazin con productores hortícolas, apicultores y consorcios camineros para interiorizarse de sus problemáticas.

Al finalizar las actividades, el legislador remarcó: «Ya no se si no quieren o no pueden resolver los problemas de la gente; hoy la política está divorciada de las necesidades del Pueblo, siento que van por veredas opuestas; hoy deberían aparecer las prioridades: como la Salud, la Educación, la libertad de circular y la seguridad en la agenda pública, pero al no haber un Plan nos encontramos ante un modelo agotado y sin rumbo».