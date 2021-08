Zdero pide ponerle freno al Gobierno

Interior. Leandro Zdero, precandidato a diputado provincial por la Lista 503 A, estuvo con vecinos y sectores de las localidades de Villa Berthet, Samuhú, San Bernardo, Hermoso Campo, Santa Sylvina y Villa Ángela atendiendo “diferentes reclamos, que datan de muchos años, ante un sistema de gobierno agotado y alejado de la realidad de la gente. Ahora es el tiempo de ponerle un freno al gobierno y a su mayoría absoluta en la Legislatura”, indicó.

En este sentido, Zdero remarcó: “Estamos convencidos que los problemas de los chaqueños aumentan cada vez más y no hay respuestas ante temas preocupantes como salud y educación. Los hospitales siguen sin medicamentos, personal médico, enfermeros; los docentes, continúan con un sistema quebrado, no hay concursos ni prioridad en inversión para las escuelas que se caen a pedazos. El estado debería estar presente y no ser indiferente ante estas demandas”.

HAY HARTAZGO EN LA SOCIEDAD

“Notamos la decepción de la gente porque el que hoy no tiene trabajo no puede progresar. Estuve en el Parque Industrial de Villa Ángela y solo encontramos relato, no hay nada, cuando habían prometido otra cosa. Pretendemos lograr equilibrio parlamentario porque hay una situación de hartazgo en la sociedad, es por eso, que nos sumamos entre todos y queremos caminar junto a los chaqueños para transformar nuestra provincia”, agregó.

ESTÁN HACE 15 AÑOS Y NO PUEDEN OFRECER NADA MÁS

“Llegaron a su techo con este modelo de gobierno que hoy está agotado y no pueden ofrecer nada más. Hoy con la Lista 503 “A” hacemos un llamado a un YO CAMBIO para renovar el compromiso con cada chaqueño. El 12 de septiembre marquemos la diferencia, tracemos una línea y digamos basta a tanto atropello; porque durante la cuarentena se escondieron, aparecen ahora en campaña, pero los que estuvimos antes y estamos siempre vamos a seguir cara a cara con la gente”, concluyó Zdero.