Zdero ratifica su candidatura a Gobernador y pide PASO «de manera correcta»

Resistencia. El referente de SUMAR y precandidato a Gobernador no se olvida que Convergencia, con Polini a la cabeza, metió mano al reglamente en la elección anterior. Reafirmó sus aspiraciones para el 2023 y puso énfasis en dirimir candidaturas en las primarias: «Quien tiene que decidir quién es el candidato de un frente amplio y plural es la gente», dijo.

El diputado provincial por el radicalismo Leandro Zdero, líder del espacio interno Sumar dentro del nombrado partido, confirmó que mantiene sus intenciones de ser candidato a gobernador en el 2023, luego de que Convergencia Social dé a conocer que su candidato para llegar a Casa de Gobierno el año que viene es Juan Carlos Polini. Cabe señalar que la precandidatura de Polini se difundió el pasado sábado en un acto que organizó para tal fin Convergencia Social, espacio que tiene como principal referente al ex gobernador Ángel Rozas. Además, Rozas aprovechó la ocasión para hacer un fuerte llamado a la unidad partidaria.

DiarioChaco repasó en su edición de este lunes una charla de Zdero con Radio Provincia, donde el diputado afirmó que «yo voy a ser candidato a gobernador. Voy a gobernar la provincia con un frente más amplio y plural, que haga una convocatoria a todos los sectores «.

El legislador apuntó que «me voy a poner a consideración de la voluntad popular, para eso están las PASO» y además opinó que «si se hacen de manera correcta las PASO propician la unidad «.

«Tenemos que estar a la altura de la circunstancia no solo para definir esta elecciones sino para después gobernar», añadió y consideró que «en principio creo que cada espacio político o cada movimiento tiene la posibilidad de ir definiendo los perfiles o las personas que pueden representarlos, y eso me parece legítimo «.

Zdero señaló que «más allá de las aspiraciones de todos, tenemos que concentrarnos en trabajar en una gran convocatoria que vaya más allá de los movimientos y los espacios de los partidos políticos». En ese sentido, manifestó que «estoy convencido que esta convocatoria tiene que ser sincera, amplia, plural; desde la generosidad pero también desde la humildad a los efectos de que podamos convocar a otros sectores».

«Me parece bien que cada espacio manifieste sus aspiraciones y muestre sus candidatos, pero ahora hay que trabajar en una construcción sincera y verdadera no sólo dentro del radicalismo. Hay que abrir las puertas a otros sectores porque eso es lo que está esperando la sociedad», indicó.

Por eso, Zdero hizo énfasis en que «estoy convencido de que quien tiene que decidir quién es el candidato de un frente amplio y plural es la gente «.

«Hoy no hay la posibilidad de alguien que defina. Hay que interpretar lo que quiere la gente, porque si no no nos vamos a convertir en una alternativa. Hoy cuando cualquier encuestador le pregunta a la gente, ésta responde que quiere cambiar. Pero tenemos que interpretar cómo unirnos más allá de las diferencias», resumió.

Así las cosas, reafirmó que «estoy trabajando para ser gobernador de la provincia del Chaco y ya lo he manifestado hace mucho tiempo. Considero que los que mejores están en las consideraciones de la gente, son los que tienen que encabezar los proyectos».

«Tenemos equipos trabajando en el territorio y creemos que hay que convocar a otros actores, inclusive a algunos que no vengan de la política pero que se animen a cambiar las cosas en la provincia. Hoy la gente tiene que ser protagonista», añadió el diputado provincial.

Leandro Zdero dijo estar convencido de que «hay que sentar las bases para un nuevo tiempo en el Chaco. Hay que crear, creer y pesar en el Chaco que se viene, no solamente de un espacio político. Hay que pensarlo con radicales, peronistas, socialistas y chaqueños de bien, que quieran dar vuelta la página de lo que está pasando en la provincia».

«Estamos avanzando en cada una de las dimensiones: social, económico, salud, producción y vamos a plantear fundamentalmente lo que él Chaco necesita», cerró.