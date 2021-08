Concejales actualizaron tarifas de colectivo y llevaron el boleto único a $38,25

Sáenz Peña. El proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo, fue aprobado por el Cuerpo luego de un minucioso análisis y modificaciones que pusieron freno a las pretensiones del empresario y del Ejecutivo local.

El acuerdo en el nuevo costo del boleto se logró tras el trabajo articulado entre los concejales quienes analizaron los diferentes legajos; a esto se sumó el resultado de la audiencia pública realizada el pasado 4 de junio; también contó con la intervención de la Oficina de Costos del Municipio y lo surgido de la reunión a la que fue convocado el responsable de la Línea 1 citado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto encargada de tratar el proyecto.

Finalmente el valor del boleto único quedó establecido en $38,25, el de jubilados y pensionados en $17,21 y el boleto social en $15,30.

Los ediles propusieron además comprometer al Ejecutivo a realizar campañas de difusión para que la comunidad conozca que hay un boleto social, uno para jubilados y un boleto estudiantil gratuito “que implicó una fuerte lucha conseguirlo y que lamentablemente no es utilizado; es duro ver que los estudiantes pagan su boleto único porque no saben o no conocen dónde pueden hacer el trámite para obtener este beneficio” expusieron.

“Hicimos un trabajo serio, atendiendo a las diversas situaciones; no podemos dejar de pensar en la gente, tampoco podemos dejar de pensar que tenemos una sola empresa de transporte urbano, que el combustible aumentó demasiadas veces, no podemos colaborar en ahogar al empresario; lo vamos a acompañar sin dejar de tener en cuenta a nuestros ciudadanos” manifestaron desde el Cuerpo.

El presidente del Cuerpo Deliberante y los de ambos Bloques destacaron la labor realizada por el Cuerpo y que “a pesar de las diferencias de cada uno, logramos llegar a un número que marca un equilibrio entre lo que propuso el Ejecutivo, lo que pretendía el comerciante y entre lo que nosotros estábamos dispuestos aprobar en este momento” señalaron desde el Justicialismo.