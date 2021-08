Desmanejo de fondos públicos en UNCAus: Enzo Judis, un eslabón necesario y estratégico para Omar

Sáenz Peña. El sitio político ChM dio cuenta de por qué la Justicia Federal investiga a Omar Judis y su entorno inmediato. Mencionó el juicio que se lleva adelante, y la existencia de otro expediente, que se desprende de la causa principal, que terminaría en otro juicio. El medio menciona a Enzo Judis, hijo del ex Rector, que gracias a su papá ocupó cargos importantes en UNCaus, y fundamentalmente la caja de la Fundación.

En una causa principal la Justicia llevó al banquillo de los acusados, además de Omar (el ex superministro del Peronismo chaqueño que fue también candidato a intendente y funcionario nacional de CFK) y Enzo, a sus colaboradores inmediatos Walter López y Luis Pugacz, amigos íntimos de Omar en el ámbito universitario, pero también al amigo personal, una suerte de socio, el empresario Juan Carlos Tymkiw.

La Justicia siguió investigando y generó otro expediente, que podría terminar en otro juicio, aunque por ahora genera expectativas los 17 allanamientos realizados recientemente y las testimoniales en carácter de imputados que la Justicia está recibiendo, tarea realizada por el Fiscal General, Federico Martín Carniel, y el Fiscal Federal, Carlos Martín Amad, con la colaboración de la División Anticorrupción de la Policía Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos.

En esta nueva instancia investigativa están imputados y son citados a declarar Omar Vicente Judis, Enzo Gabriel Judis, Alejando Carlos Ibañez (hijo del intendente), el intendente de Taco Pozo Carlos Antonio Ibañez, el amigo empresario Juan Carlos Tymkiw, el amigo ex panadero y hoy empresario dueño de muchas propiedades y complejo de departamento Jorge Raúl Varela, el hijo del ex panadero Nelson Jorge Varela, la ex mujer de Omar y madre de su último hijo Marcela Marina Pobi, Analía Andrea Almirón, Romina Giselle Klpeacek, Malena Marilin Martínez, el hoy presidente de Bomberos Voluntarios Pedro Horacio Jimenez, Vanesa Anabella Rodríguez y Karina Edith Nichiporuk.

Enzo está sospechado de articular las supuestas triangulaciones de fondos, con los cuales se inició una herramienta de acumulación de dinero espurio. Según algunas publicaciones periodísticas Enzo es un eslabón necesario y estratégico. NovaChaco menciona que la mecanización, por el cual se lo acusaría, sería una triangulación de dinero entre la fundación Uncaus, que presidió, hasta el 2016, con una empresa llamada Septiembre S.A., y a su vez, la fundación Sin Dolor, las cuales cumplen coincidentemente con la conducción del testaferro y prestanombre.

Según ese mismo sitio web la fragmentación del poder, el abuso repetitivo de la autoridad, la manipulación a nombre personal del dinero y bienes del erario público, y el sinfín de erogaciones simuladas de la fundación Uncaus con múltiples empresas creadas al efecto, como Prisma S.A. que realizaba servicios con sus ambulancias en la UME Uncaus.

La Justicia investiga las decisiones de Omar Judis quien designó en la Fundación como presidente a Enzo Gabriel Judis -su hijo-, quien sólo entre entre los años 2014 y 2016 manejó $36.874.286 según el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Según el trabajo investigativo los fiscales corroboraron «la existencia de diversas maniobras de lavado de activos, las cuales habrían tenido lugar desde fines de 2011 hasta al menos el año 2018 (inclusive), y como protagonista común a Omar Vicente Judis».

En ese sentido aseguran que «se constató que Omar Vicente Judis, así como otros sujetos que integraban esta organización delictiva, habrían percibido importantes sumas de dinero que, luego, fueron canalizadas hacia la economía formal con la finalidad de disimular su ilicitud de origen y así lograr el disfrute a sus beneficiarios», había publicado OdeN respecto a cómo operaba Omar Judis valiéndose de su hijo para desviar dinero desde UNCAus.

Enzo, siendo autoridad de la UNCAus, fue protagonista de algunos sucesos que jamás se esclarecieron como accidentes de transito donde se citaba que en junio de 2016 Enzo Judis, imputado en la causa “Sueños Compartidos”, ocupaba uno de los vehículos en que viajaban varios jóvenes presuntamente alcoholizados. Pero como si eso fuese poco, apenas un año más tarde, nuevamente los medios daban cuenta, aunque no hubo información oficial, a través de las redes sociales trascendió que “Enzo Judis” protagonizó un espectacular accidente con “la camioneta de la Uncaus”.

Sin embargo el hijo del ex rector procesado y enjuiciado, cuando se inició la pelea por el Rectorado acusando al actual rector y ex secretario de Omar de no contar con los papeles en regla para asumir, fue consultado por lo que se vive en la Universidad y el sismo que esto provocaba y su respuesta fue: «que se peleen los demás, yo planeo».